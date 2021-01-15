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فن

يومان يفصلان فريق "ضربة معلم" على الانتهاء من التصوير

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:34 ص
محمد رجب - ضربة معلم
محمد رجب - ضربة معلم
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سعيد فراج
علم «صدى البلد» أن فريق عمل مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب، يستعد للانتهاء من تصوير أخر مشاهد المسلسل بعد يومين. 

أوشكت فريق عمل مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب، على الانتهاء من تصوير مشاهد المسلسل كافة، إذ ينتظر أن يحتفل فريق العمل بالانتهاء من التصوير مطلع الأسبوع المقبل.

يُذكر أن مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب ومي سليم، بدأ عرض أولى حلقاته يوم السبت 21 نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء علي قناة CBC الفضائية. 

جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.
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