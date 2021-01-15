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فن

ميرهان حسين تقلد ميريام فارس في غنائها ورقصها.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:38 ص
صدى البلد
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يارا عمرو

شاركت الفنانة ميرهان حسين بفيديو جديد وهي تقلد الفنانة ميريام فارس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

تظهر في الفيديو وهي ترقص علي اغنية لميريام فارس، مقلدة نفس تسريحة شعرها الكيرلي، ونفس حركات الرقص لميريام فارس.

 

وعلقت ميرهان حسين علي الفيديو كاتبة: "قولولي رأيكم".

 

وتفاعل معها العديد من المتابعين لها كالأتي:

 

برافو – خطيرة – بتجنني – ابداع -  افتكرتك ميريام فارس بجد.

 

يذكر ان أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

 

ميرهان حسين ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).


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