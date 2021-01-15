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اقتصاد

الأجانب يستحوذون على 19% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 81.2 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 11.4 % والعرب على 7.4 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير الاسبوعي للبورصة إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 387.6 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 100.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 82.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 10.6 % وسجل العرب 7% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 484.1 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 101.7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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