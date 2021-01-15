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دراسة: الشخص المتعافي من كورونا يصبح لديه مناعة لمدة 5 شهور.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:01 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية تقريرا جاء من خلاله أظهرت دراسة جديدة للصحة العمومية في إنجلترا أن التعافي من عدوى كورونا تتيح مناعة لا تقل عن 5 أشهر.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأجسام المضادة من عدوى سابقة بفيروس كورونا، تمنح 83 في المائة من الحماية ضد الإصابة بعدوى جديدة خلال ذلك الوقت،

ولكن الخبراء يقولون إن بعض الناس يمكن أن يصابوا مجددا، ويتسببوا في نقل العدوى إلى أناس آخرين وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن 44 حالة عدوى محتملة لوحظت لدى 6614 شخصا، ممن تم إخضاعهم لاختبار وجود الأجسام المضادة.

ومن بين أولئك من كانت لهم أعراض كورونا خلال الموجة الأولى لانتشار الفيروس خلال فصل الربيع، ولكن لم يجروا اختبار ويعمل العلماء أيضا على محاولة معرفة مدى طول مدة الحماية التي توفرها لقاحات كورونا للجسم.
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