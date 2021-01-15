ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هيثم شاكر يبهر الجميع بأغنية ياما ياما مع أبلة فاهيتا

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:01 ص
هيثم شاكر
هيثم شاكر
Advertisements
البهي عمرو
أبهر الفنان هيثم شاكر حماس الجمهور ببرنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وذلك خلال خلال غناء أغنية ياما ياما.

وكشف هيثم شاكر أنه يبلغ من العمر 38 عامًا، وكان يقوم بتقديم النشيد فى المدرسة.

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في على قناة ON.
كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

على طريقة عائم في بحر الغدر.. بافو يشعل برنامج أبلة فاهيتا

الخميس.. كارمن سليمان في ضيافة أبلة فاهيتا

الليلة.. لينا شماميان في ضيافة أبلة فاهيتا

لينا شماميان تبهر جمهور أبلة فاهيتا بـ ليلة عيد .. فيديو

رد فعل غريب من الجمهور بعد رقص أبلة فاهيتا على أغنية لـ لينا شماميان

يسرا ضيفة أبلة فاهيتا بـ برنامج "لايڤ من الدوبلكس".. الجمعة

ترشيحاتنا

قنابل وصواريخ.. مجدي عبد الغني: كورونا مينفعش تيجي لـ رانيا يوسف.. والسبب الفساتين

نداء عاجل من السفارة السعودية بـ فرنسا لمواطنيها

الصحة: تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 59 حالة وفاة

ينشر 4 ص ..إزاي ماتخليش عربيتك تجيب وش سلندر وإنت بتزود مياه الردياتير

لـ المواطنين والمقيمين.. رسالة عاجلة من أمن الدولة السعودي

هل يجوز للمسافر ترك صلاة الجمعة؟.. أمين الفتوى يرد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن علامة جديدة تشير لارتفاع ضغط الدم

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

دراسة جديدة تتوصل إلى أدلة جديدة حول خفض حقن البلازما لعدد وفيات كورونا