رؤساء اللجان النوعية للبرلمان يكشفون لـ"صدى البلد"خططهم الفترة المقبلة..رئيس لجنة الرياضة: تعديل قانون الهيئات الشبابية على أولوياتنا.. ومعتز محمود: سنعمل على إصدار تشريعات لتشجيع المصنعين على التصدير

رئيس "رياضة البرلمان": عودة الجماهير إلى المدرجات من أولويات اللجنة

رئيس صناعة البرلمان حل مشاكل المصانع المتعثرة على رأس أولويات لجنة الصناعة

رئيس موازنة البرلمان": مناقشة الحساب الختامى على أولويات اللجنة الفترة القادمة

مجمعات صناعية واستثمارات.. خطة عمل مشروعات البرلمان في الفترة القادمة





أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي التشكيل النهائي للجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، لتنتهي بذلك الجلسات الاجرائية ويبدأ المجلس فصله التشريعي الثاني بداية من الأحد المقبل باجتماعات للجان وجلسة عامة لمناقسة قوانين طالبت الحكومة بسرعة إنجازها، وفيما يلي يتحدث رؤساء اللجان النوعية عن خططهم خلال المرحلة المقبلة.





فى البداية قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن تشكيل اللجنة مزج بين الخبرة والشباب، مشيرا إلى أننا اتفقنا على أن كل عضو باللجنة سيقدم مقترحاته بشأن رؤيته لعمل اللجنة يوم الأحد المقبل مع انعقاد مجلس النواب.





وأشار حسين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك عددا من القضايا العالقة التى ستعمل عليها لجنة الشباب والرياضة خلال الفترة القادمة مثل تعديل قانون الرياضة وتعديل قانون الهيئات الشبابية، والحديث عن عودة الجماهير للمدرجات ونبذ التعصب، إضافة إلى الحديث عن الاستثمار فى مجال الرياضة.





وأسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن فوز كل من:





النائب محمود حسين رئيسًا- مستقبل وطن

النائب سامر التلاوى وكيلا -مستقبل وطن

النائب ثروت سويلم وكيلا -مستقبل وطن

النائب حسام غالي أمينا للسر- معين





وقال النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إن لجنة الصناعة ستضع على أولوياتها العمل على تقليل تكلفة الصناعة بهدف تحقيق المنافسة ، والعمل على تشجيع المصنعين فى مصر لكى يصدروا ويقللوا من التكلفة حتى تكون هناك منافسة للأسعار العالمية.





وأشار محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنعمل على إصدار حزمة من التشريعات لتشجيع المصنعين على التصدير وتحقيق منافسة فى الأسواق العالمية ، وان تكون هناك حوافز للتصدير.





كما أكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان على أننا سنركز على الإعتماد على الصناعات الصغيرة المكملة ، بهدف توفير فرص عمل للشباب ، وذلك من خلال التنسيق مع لجان المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لحل مشاكل المصانع المتعثرة.





كما أوضح اننا طلبنا من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان ان يضعوا تصورات لحل مشاكل الصناعة والعمل على التصدير ، بحيث نصل إلى أفضل صيغة لوضع خطة عمل للجنة خلال الفترة القادمة.





وأسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن فوز كل من:





لجنة الصناعة:





معتز محمد محمود رئيسا -الحرية المصرى

محمد سعد عوض الله وكيلا- معين

محمد السلاب وكيلا- مستقبل وطن

شحاتة أبوزيد امين السر- مستقبل وطن





وقال النائب فخرى الفقى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة تضم خبرات متنوعة من كل الأحزاب والشباب ، كما انها تشتمل على كل التخصصات.





وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة ستضع على أولوياتها مناقشة الحساب الختامى لعام 2019 - 2020 والذى سنعكف علي مراجعته ، و بعد ذلك مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022 والتى سترسلها الحكومة فى 30 مارس ، على أن تقوم اللجنة فى مناقشتها أول إبريل وتقوم بمراجعتها وتبدى ملاحظاتها لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب.





كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن اللجنة ستركز على الإهتمام بالايرادات غير الضريبية ، خاصة وأن إجمالى الإيرادات الضريبية 70 % ، والباقى إيرادات غير ضريبية والمتمثلة فى الهيئات العامة للدولة مثل قناة السويس ، مشيرا إلى أننا علينا أن نعظم من الإيرادات غير الضريبية لـ56 هيئة اقتصادية.





وطالب بضرورة تعظيم العائد من قطاع الأعمال العام خلال الفترة القادمة حتى تنضم الإيرادات غير الضريبية للموازنة العامة للدولة وتخفف العبء على المواطن ، حيث أن الفائض سيصب فى صالح الموازنة.





وأكد على ضرورة تشجيع الأنشطة الغير الرسمية لكى يتم ضمها للإقتصاد الرسمى ، مطالبا بضرورة إصدار تشريعات للمشروعات الصغيرة من الأنشطة الغير رسمية لكى تساعد على ظهورها وتوسع القاعدة الضريبية.





واختتم: سنركز أيضا على موازنة البرامج والأداء والتى تعتبر صعبة جدا.





وأسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن فوز كل من:





فخري الفقي رئيسا - معين

مصطفي سالم وكيلا- مستقبل وطن

ياسر عمر وكيلا- مستقبل وطن

عبد المنعم امام أمين السر- حزب العدل





وقال النائب محمد مرعى ، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان أن لجنة المشروعات الصغيرة ستتابع ما بدأته فى مجلس النواب ، من خلال متابعة قانون المشروعات الصغيرة ومراجعة لائحته التنفيذية ، وما إذا كانت هناك أى معوقات تعيق تنفيذ نصوص القانون ، بهدف سرعة إصدارها من رئيس الوزراء.





وأضاف مرعى لـ"صدى البلد": سنتابع توجيهات الرئيس بإنشاء 13 مجمعا صناعيا، وستقوم اللجنة بعقد زيارات للمجمعات الصناعية لرؤية المجمعات وآلية تنفيذها لكى توفر فرص عمل للشباب.





وأردف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان: سنتابع مع وزارات الإستثمار والصناعة والتجارة إعداد خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة فى مصر يتبعها إحلال الواردات ، وان نقوم بتصنيع المنتجات التى نستوردها بهدف خلق فرص عمل للشباب ، على أن يكون لدينا مجمعات صناعية تقوم بإنتاج منتج مصرى مطابق للمواصفات.





وأسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، عن فوز كل من:





محمد كمال مرعي رئيسا - مستقبل وطن

محمد الجارحي وكيلا- مستقبل وطن

هالة أبوالسعد وكيلا- مصر الحديثة

مارسيل سمير أمين السر -تنسيقية شباب الأحزاب حزب التجمع