دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة ليلًا

كشفت دراسة جديدة عن أطعمة لا تتناولها في فترة الليل لأنها تؤدي إلى الشعور بالتعب، لذلك حذرت من تناولها لأنك ستغرق في النوم بعدها.





تعرف على الأطعمة وفقا لموقع "novosti".





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1- السلطة

السلطة هي بالتأكيد إضافة مرغوبة للأطباق، ويمكن تقديمها بمفردها، تظهر المشكلة عندما نقرر أن نأكل فقط سلطة تتكون فقط من الخضار على الغداء، إذا لم نحصل على ما يكفي من البروتين ولم نضبط كمية البروتين والكربوهيدرات، فيمكن أن نشعر بالتعب والجوع في فترة ما بعد الظهر، ويضيف البعض الضمادات الدهنية وعالية السعرات الحرارية للسلطات ، مما يقلل من الفوائد الصحية للطعام، غالبًا ما تحتوي الطبقة الجاهزة على مجموعة من السكريات والدهون والألوان الاصطناعية التي لا تؤثر على صحتنا بأي شكل من الأشكال.









2- الموز والمكسرات