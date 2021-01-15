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مرأة

دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة ليلًا

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:01 ص
أطعمة ضارة قبل النوم
أطعمة ضارة قبل النوم
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة عن أطعمة لا تتناولها في فترة الليل لأنها تؤدي إلى الشعور بالتعب، لذلك حذرت من تناولها لأنك ستغرق في النوم بعدها.

تعرف على الأطعمة وفقا لموقع "novosti".

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1- السلطة
السلطة هي بالتأكيد إضافة مرغوبة للأطباق، ويمكن تقديمها بمفردها، تظهر المشكلة عندما نقرر أن نأكل فقط سلطة تتكون فقط من الخضار على الغداء، إذا لم نحصل على ما يكفي من البروتين ولم نضبط كمية البروتين والكربوهيدرات، فيمكن أن نشعر بالتعب والجوع في فترة ما بعد الظهر، ويضيف البعض الضمادات الدهنية وعالية السعرات الحرارية للسلطات ، مما يقلل من الفوائد الصحية للطعام، غالبًا ما تحتوي الطبقة الجاهزة على مجموعة من السكريات والدهون والألوان الاصطناعية التي لا تؤثر على صحتنا بأي شكل من الأشكال.


2- الموز والمكسرات 
يعتبر الموز مثاليًا ضد التقلصات لأنه غني بالمغنيسيوم، وهو معدن يساعد على استرخاء العضلات، يوجد هذا المعدن أيضًا في المكسرات.

3- الحلويات 
تظهر الأبحاث أن الجهاز الهضمي لدينا يتكيف مع ما نأكله، إذا اتبعنا نظامًا غذائيًا منخفض الدهون والسك ، نبدأ في إنتاج عصائر وإنزيمات أقل في المعدة تسهل هضم السكر والدهون، هذا يعني أننا إذا تناولنا كعكة أو بعض الوجبات الخفيفة المالحة من حين لآخر فقط ، فسوف نشعر بالغثيان والتعب.


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