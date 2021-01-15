أهالى قرية العزازى فى الشرقية يناشدون المحافظ توفير لودر لرفع القمامة

ناشد أهالى قرية العزازى التابعة لمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقيه ، فى رسالة إلى خدمة شكاوى "صدى البلد" ، محافظ الشرقية توفير لودر لرفع القمامه وجرار كسح للحفاظ على نظافة و صحة الأهالى .





ويقول الأهالى فى رسالتهم :"نحتاج الى لودر لرفع القمامة فى جوانب الأزقة والشوارع والحارات ، التى تعمل على إنتشار الروائح الكريهة و جيوش من الذباب والبعوض مما يهدد الصحة العامة للمواطنين خاصة فى ظل هذه الظروف العصيبة مع إنتشار فيروس كورونا ، مما ينذر بعواقب بيئية وخيمة ، وبلدنا كبيره مفيش غير جرار واحد وعربيه جامبو بتشيل الرافعه الخاص ببرج الكهرباء وعند تحميلها على مقطورة جرار الكسح بيحصل عندنا عطل" .





وأكدوا على احتياجهم الى توفير جرار كسح التى تعمل على سحب بيارات الصرف الصحي الخاصة بمنازلهم بواسطة مواتير وخراطيم ، المحمله بمياه الصرف الصحى إذ تحمل الكثير من الملوثات المتخلفة عن النشاطات الإنسانية .





وناشد أهالى قرية العزازى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النظر الى حالهم بعين الرحمة ، و الموافقة على توفير جرار كسح كبير الحجم ولودر صغير لرفع القمامة وردم الحفر بطرق القرية رأفة بصحة الأهالى .





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