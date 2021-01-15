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بين الناس

أهالى قرية العزازى فى الشرقية يناشدون المحافظ توفير لودر لرفع القمامة

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد أهالى قرية العزازى التابعة لمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقيه ، فى رسالة إلى خدمة شكاوى "صدى البلد" ، محافظ الشرقية توفير لودر لرفع القمامه وجرار كسح للحفاظ على نظافة و صحة الأهالى .

ويقول الأهالى فى رسالتهم :"نحتاج الى لودر لرفع القمامة  فى جوانب الأزقة والشوارع والحارات ، التى تعمل على إنتشار الروائح الكريهة و جيوش من الذباب والبعوض مما يهدد الصحة العامة للمواطنين خاصة فى ظل هذه الظروف العصيبة مع إنتشار فيروس كورونا ، مما ينذر بعواقب بيئية وخيمة ، وبلدنا كبيره مفيش غير جرار واحد وعربيه جامبو بتشيل الرافعه الخاص ببرج الكهرباء وعند تحميلها على مقطورة جرار الكسح بيحصل عندنا عطل" .

وأكدوا على احتياجهم الى توفير جرار كسح التى تعمل على  سحب بيارات الصرف الصحي الخاصة بمنازلهم بواسطة مواتير وخراطيم ، المحمله بمياه الصرف الصحى إذ تحمل الكثير من الملوثات المتخلفة عن النشاطات الإنسانية .

وناشد أهالى قرية العزازى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النظر الى حالهم بعين الرحمة ، و الموافقة على توفير جرار كسح كبير الحجم ولودر صغير لرفع القمامة وردم الحفر بطرق القرية رأفة بصحة الأهالى .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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