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منوعات

تامر حسني يرد على تعليق إحدى المتابعات على إنستجرام و يعدها بحضور زفافها

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:57 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عظمة على عظمة يا ست .. كانت من أولى الجمل التي عبر بها واحد من الجهمور لكوكب الشرق السيدة ام كلثوم عن استمتاعه بصوتها و إعجابه بفنها و للحالة التي تأسر بها الجمهور حينما تبدأ بالغناء على المسرح، بمرور الوقت أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي البوق التي يسمع من خلالها الفنانين صوت جمهورهم و تعليقاتهم على أعمالهم . 

لكل منا موسيقاه المفضلة، أنواع معينة تميل أذنه لسماعها دائما، ومطرب نجد فيه ما يروق إلينا من إحساس تطرب له أذاننا و ننتظر كل جديد يصدره من الأغاني و نتابع كل أعماله الفنية، فلم تعد الحفلات الغنائية هي الرابط الوحيد بين المطربين و جمهورهم و لكن السوشيال ميديا جعلت المسافات قريبة بين كل منهما . 

كتبت إحدى المتابعات على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" تعليقا في الصفحة الرسمية للفنان تامر حسني، و تمنت أن يحضر الفنان تامر حسني حفل زفافها وعبرت عن اعجابها الشديد بالموسيقى التي يقدمها تامر في أغانيه و أنها ستكون سعيدة إذا وافق على حضور حفل زفافها . 

فوجئت الشابة بعد ساعات برد تامر حسني بنفسه على التعليق الخاص بها ووعدها بأنه سيقوم بالتواصل معها  لحضور حفل زفافهما قريبا . 

لم تصدق الشابة أن الفنان تامر حسني قام بالرد على تعليقها و ظنت أنها تحلم، إلا أن صديقاتها قاموا بإرسال عدد كبير من الرسائل إليها تؤكد أن تامر حسني هو من قام بالرد على التعليق الخاص بها ووعدها بإحياء حفل زفافها . 

توالت المفاجآت، خاصة بعد تواصل  تامر حسني مع الشابة ،  للتأكيد على وصول رسالتها إليه  ورغبته في إحياء حفل زفافهما كهدية لها في ليلة العمر .
تامر حسني يرد على تعليق إحدى المتابعات على إنستجرام و يعدها بحضور زفافها
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