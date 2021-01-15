تامر حسني يرد على تعليق إحدى المتابعات على إنستجرام و يعدها بحضور زفافها

عظمة على عظمة يا ست .. كانت من أولى الجمل التي عبر بها واحد من الجهمور لكوكب الشرق السيدة ام كلثوم عن استمتاعه بصوتها و إعجابه بفنها و للحالة التي تأسر بها الجمهور حينما تبدأ بالغناء على المسرح، بمرور الوقت أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي البوق التي يسمع من خلالها الفنانين صوت جمهورهم و تعليقاتهم على أعمالهم .





لكل منا موسيقاه المفضلة، أنواع معينة تميل أذنه لسماعها دائما، ومطرب نجد فيه ما يروق إلينا من إحساس تطرب له أذاننا و ننتظر كل جديد يصدره من الأغاني و نتابع كل أعماله الفنية، فلم تعد الحفلات الغنائية هي الرابط الوحيد بين المطربين و جمهورهم و لكن السوشيال ميديا جعلت المسافات قريبة بين كل منهما .





كتبت إحدى المتابعات على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" تعليقا في الصفحة الرسمية للفنان تامر حسني، و تمنت أن يحضر الفنان تامر حسني حفل زفافها وعبرت عن اعجابها الشديد بالموسيقى التي يقدمها تامر في أغانيه و أنها ستكون سعيدة إذا وافق على حضور حفل زفافها .





فوجئت الشابة بعد ساعات برد تامر حسني بنفسه على التعليق الخاص بها ووعدها بأنه سيقوم بالتواصل معها لحضور حفل زفافهما قريبا .





لم تصدق الشابة أن الفنان تامر حسني قام بالرد على تعليقها و ظنت أنها تحلم، إلا أن صديقاتها قاموا بإرسال عدد كبير من الرسائل إليها تؤكد أن تامر حسني هو من قام بالرد على التعليق الخاص بها ووعدها بإحياء حفل زفافها .





توالت المفاجآت، خاصة بعد تواصل تامر حسني مع الشابة ، للتأكيد على وصول رسالتها إليه ورغبته في إحياء حفل زفافهما كهدية لها في ليلة العمر .