قد الفراق لتامر حسني تحقق 7 ملايين مشاهدة .. فيديو

حققت أغنية قد الفراق للفنان تامر حسني نسب مشاهدة وصلت الى ٧ ملايين مشاهدة بعد مرور اقل من شهر على طرحها.

تقول كلمات الأغنية: "قد الفُراق.. قد الفُراق اللي انت جاي بتطلبه .. قد التعب اللي إحنا مُمكن نتعبه ‬.. ‫الاشتياق إسأل عليه كل اللي بعدوا و جربوا".

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‫هُما اللي سابوا بعض قبلنا عَملوا إيه .. ‫ياما تاهوا و ياما عاشوا نَدمانين ‬.. ‫فاكِرها سَهله هتنسى و انسى في قد إيه ‬.. ‫في ناس بتفضل تنسى بعض بالسنين".





أغنية "قد الفراق" ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ، وأﻟﺤﺎﻥ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ، وﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﻣﻴﻜﺲ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ، ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﻣﻴﻜﺲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﻮﺩﻳﻮ TH Production، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻮﻗﻲ، ﺟﻴﺘﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﺹ ﺟﻴﺘﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺐ، ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ.