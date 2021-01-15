محمد عبد العزيز يكشف خطة عمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

قال محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، إن هناك تنوعًا حزبيًا في المجلس الجديد، حيث تم اختيار لجنة حقوق الإنسان والتي يرأسها الدكتور طارق رضوان ووكليه الدكتور أيمن أبو العلا ومحمد عبدالعزيز، ونواب آخرين من مختلف المحافظات المصرية، مع وجود تمثيل مميز للمرأة.





وتابع عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي" :" بالعمل المشترك من خلال مجلس النواب والحكومة سيتم تطوير منظومة حقوق الإنسان لإرضاء الشعب، والذي انتخب النواب وهو صاحب السيادة للرد على التنظيمات الإرهابية التي تحاول تشويه سمعة مصر الدولية.





وأردف: "أن اللجنة ستعمل على التنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية، والتي يرأسها مساعد وزير الخارجية، موضحا: "دائما أي موضوعات متعلقة بحقوق الإنسان يتم دراستها بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية، للوقوف على تصور واضح من أجل إيضاح الصورة الحقيقة في الخارج، وسط محاولات جماعات إرهابية للنيل من سمعة مصر في مختلف الدول".