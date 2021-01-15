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توك شو

شيماء سيف ضيفة أبلة فاهيتا ..اليوم

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:02 ص
أبلة فاهيتة
أبلة فاهيتة
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البهي عمرو
كشفت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، أن الفنانة شيماء سيف فراشة السينما المصرية على حد وصفها، ستكون ضيفتها فى برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه عبر قناة أون أى.
 
وقالت أبلة فاهيتا، إن شيماء ستكشف تفاصيل عن مشوارها الفنى، وهناك بعض الأسئلة الشخصية.

وظهر فى الفيديو أن شيماء تقوم ببعض الأشياء الكوميدية منها " فرقة البلالين.. وغناء عايم فى بحر الغدر"

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في على قناة ON.
كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.

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