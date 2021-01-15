رئيس سيمنز: تعلمت مهارات في التفاوض من الرئيس السيسي.. ومشروع القطار السريع يوفر 15 ألف فرصة عمل

جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز":





الرئيس السيسي يسير على المسار الصحيح

المرحلة الأولى من القطار السريع توفر 15 ألف فرصة عمل

القطار السريع في مصر سيكون أشبه لما نفذناه في ألمانيا

تعلمت من الرئيس السيسي دروسا في مهارات التفاوض

ميركل دعت السيسي لزيارة ألمانيا لإجراء مباحثات

مشروع القطار السريع يمثل آفاق مستقبلية لا تقدر بثمن





قال جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، إن الرئيس السيسي، قائد قوي جدا وحازم ينفذ ما يقول ومتعاون جدا.





وأضاف جو كايسر في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "مصر لديها قيادة قوية للغاية قادر على الوفاء بوعودها وهذه طريقة موثوق فيها بالنسبة لنا".





وتابع: "تعلمت درسا جديدا حول الجلوس مع مفاوض ضليع وتعاملت درسا في مهارات التفاوض والرئيس السيسي يتفاوض لصالح الشعب المصري وكان الحوار بيننا مفتوحا وشديد الاحترام"، مضيفا:" قطعنا شوطا كبيرا بالعمل مع مصر في مشروعات الطاقة العملاقة.





وأضاف رئيس شركة سيمنز : "نحن على أعتاب الموجة الثانية للتنمية الاقتصادية، وتتمثل في البنية التحتية الخاصة بـ نقل الركاب والبضائع بكفاءة وأمان وفعالية "، وتابع: من دواعي سروري وفخري أننا استطعنا ان ندخل في المرحلة الثانية للتنمية الاقتصادية الكبرى في مصر".





وأردف كايسر: التقينا الرئيس السيسي واتفقنا على خارطة طريق تستشرف المستقبل لتحقيق الكفاءة لمصر في نقل الركاب والبضائع ونحن بصدد موجة ثانية من مشروع أكبر من الموجة الاولى من المشاريع التي نفذناها في مجال الطاقة ".





واستطرد: "الرئيس السيسي يسير على المسار الصحيح فيما يتعلق برؤيته المستقبلية الخاصة بـتنمية بلاده لتصبح ذات اقتصاد صناعي لخدمة ما يزيد على 100 مليون نسمة ".





وقال الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، إن المرحلة الأولى من بناء الشبكات في مشروع إنشاء القطار السريع توفر 15 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 2000 وظيفة جديدة دائمة للمرحلة الأولى من المشروع.





وأضاف كايسر": "مشروع القطار السريع من العين السخنة لمدينة العلمين سوف تمتد منافعه للجميع إذ نحاول أن نحقق المنفعة المتبادلة للجميع وسوف يكون المشروع بناء مستداما للمستقبل ".





وأوضح أن القطار السريع الذي سيتم تنفيذه في مصر سيكون شبيها لما تم تنفيذه في ألمانيا مضيفا :" القطار سيكون أحد قطار فائق السرعة يتم استخدامه في ألمانيا، و نحن بصدد تنفيذ مشروع عظيم في مصر يحقق أمان وفعالية في نقل الركاب".





وأكمل جو كايسر:" القطار السريع الذي ننفذه جيد للكوكب لأن معدل الاهتزاز لكل راكب أقل من نظيرتها في السيارات والطائرات وشبكة القطار السريع موثوق فيها، ويمكن استخدامها لنقل الركاب والبضائع ".





كما قال الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، إن الرئيس السيسي معروف باهتمامه بالتفاصيل وهو يعرف تماما جوهر الأمور ودائما لديه إطلاع جيد على البنود والشروط لأي مشروع.





وأضاف جو كايسر ،: "تشرفت بنقل تحيات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل له وللأمر أهمية كبيرة لديها، و المستشارة الألمانية دعت الرئيس السيسي لزيارة ألمانيا لإجراء محادثات مستقبلية حول العلاقات المصرية الألمانية والمصرية الأوروبية ويرجع هذا إلى الدور الذي تلعبه مصر كدولة في أفريقيا والشرق الأوسط".

وأكمل: "تحدثت في لقائي مع الرئيس السيسي عن اقتصاد الهيدروجين إذ تتمتع مصر بوفرة في الغاز".





ولفت جو كايسر، إلى أن تنفيذ مشروع القطار السريع سيكون بمثابة تشجيع جديد للشعب المصري من اجل المضي قدما في الاتجاه الصحيح واللحاق بركب الدول الصناعية.





وأضاف جو كايسر، ان مشروع القطار السريع يمثل آفاق مستقبلية لا تقدر بثمن"، مضيفا:" الرئيس السيسي أعلن أن قيمة مشروع القطار السريع تقدر بـ 360 مليار جنيه وعندما عرضنا على الرئيس السيسي ورئيس الوزراء نموذجا لأحدث قطار فائق السرعة قلنا له أنه يمثل روح مصر" مضيفا:" نحن بصدد تنفيذ مشروع عظيم في مصر يحقق أمان وفعالية في نقل الركاب".



