ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لم تستطع الإجابة .. سيدة تسأل زوجة ابنها سؤالا محرجا في أول زيارة لها

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:36 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
أصيبت شابة بالغة من العمر 21 عاما بحالة من الصدمة بسبب سؤال قامت والدة زوجها بطرحه عليها في أول زيارة لها في منزلها بعد الزواج  لم تتوقع الشابة أبدا ان تقع في ذلك الموقف . 

حسب ما ورد في صحيفة" ميترو"، فإن الشابة البالغة من العمر 21 عاما، روت انها تعرضت لموقف محرج في أول زيارة لحماتها و سؤالها عن غسالة الأطباق . 

أوضحت الشابة أنها لم تتوقع أن ذلك الجهاز من الأجهزة المهمة بالنسبة لحماتها، فإنتهرتها في أول زيارة لها في منزلها بسبب عدم وجود غسالة للأطباق و اعتبرت أنها بخيلة على بيتها و زوجها لأنها لم تشتر ذلك الجهاز قبل الزواج . 

أشارت الفتاة أنها لم تتوقع أبدا ان يلفت انتباه حماتها شئ بسيط كهذا، و بعد تعليق حماتها على عدم وجود غسالة الأطباق أصيبت بالصدمة و لكنها كانت حكيمة في التعامل مع الموقف و قالت أنها تعاملت بدبلوماسية شديدة حتى لا تتسبب تلك الجملة في أزمة خلال علاقتها مع زوجها و قررت أن تتجاوزها و لكن في الحقيقة لك يكن الامر سهلا خاصة أنها لا تحبذ من الأساس وجود غسالة للأطباق و لكنها اشترتها في النهاية . 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سيارة مدهونة زبدة.. مزحة سخيفة من شباب لجارهم لجذب مشاهدات على تيك توك.. صور

لأنها مطلقة.. عريس يمنع خطيبته من ارتداء فستان أبيض يوم الزفاف

موقف محرج .. أب يطلب من زوجة ابنه طلبا غريبا في أول يوم بعد الزفاف .. تفاصيل

نصاب محترف .. سيدة تبلغ الشرطة عن زوج ابنتها بعد أول يوم زواج

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول

ترشيحاتنا

قرار صادم.. إيقاف مستحقات لاعبي الاتحاد السكندري

49 عاما.. وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح والديون الكويتي يصدر بيانا

محمد معيط يبشر المعلمين بالزيادة: هتتصرف الشهر دا

باحث فيروسات يكشف سبب ظهور كورونا في العالم

وزير المالية: فقدنا 200 مليار جنيه من إيراداتنا منذ بدء جائحة كورونا

كارتيرون: أتابع مباريات الزمالك.. وأتمنى لهم التوفيق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة جديدة تتوصل إلى أدلة جديدة حول خفض حقن البلازما لعدد وفيات كورونا

دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة ليلًا

بالأحمر الناري .. منى فاروق تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها