لم تستطع الإجابة .. سيدة تسأل زوجة ابنها سؤالا محرجا في أول زيارة لها

أصيبت شابة بالغة من العمر 21 عاما بحالة من الصدمة بسبب سؤال قامت والدة زوجها بطرحه عليها في أول زيارة لها في منزلها بعد الزواج لم تتوقع الشابة أبدا ان تقع في ذلك الموقف .





حسب ما ورد في صحيفة" ميترو"، فإن الشابة البالغة من العمر 21 عاما، روت انها تعرضت لموقف محرج في أول زيارة لحماتها و سؤالها عن غسالة الأطباق .





أوضحت الشابة أنها لم تتوقع أن ذلك الجهاز من الأجهزة المهمة بالنسبة لحماتها، فإنتهرتها في أول زيارة لها في منزلها بسبب عدم وجود غسالة للأطباق و اعتبرت أنها بخيلة على بيتها و زوجها لأنها لم تشتر ذلك الجهاز قبل الزواج .





أشارت الفتاة أنها لم تتوقع أبدا ان يلفت انتباه حماتها شئ بسيط كهذا، و بعد تعليق حماتها على عدم وجود غسالة الأطباق أصيبت بالصدمة و لكنها كانت حكيمة في التعامل مع الموقف و قالت أنها تعاملت بدبلوماسية شديدة حتى لا تتسبب تلك الجملة في أزمة خلال علاقتها مع زوجها و قررت أن تتجاوزها و لكن في الحقيقة لك يكن الامر سهلا خاصة أنها لا تحبذ من الأساس وجود غسالة للأطباق و لكنها اشترتها في النهاية .