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رياضة

في حاجة غلط ... خالد بيومي يعلق على وداع ريال مدريد لـ كأس السوبر الإسباني

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:35 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
علق خالد بيومي الناقد الرياضي على وداع ريال مدريد لـ بطولة كأس السوبر الاسباني عقب الهزيمة امام  أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف  على  ملعب لا روز اليدا.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" في حاجة غلط في الريال اايوم اية هيا مش عارف ".


فشل فريق ريال مدريد في بلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد هزيمته من أتلتيك بيلباو في المباراة التي جمعت الفريقين على  ملعب لا روز اليدا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة السوبر الإسباني.

وتقدم بيلباو بالهدف الأول بعد تمريرة بينية رائعة في الدقيقة 18، حيث وصلت الكرة لجارسيا داخل منطقة الجزاء ليُسددها بمهارة مُسجلًا الهدف في مرمى كورتوا، وذلك بعد خطأ دفاعي فادح من الخط الخلفي لبطل الليجا.

هدف جارسيا الثاني جاء في الدقيقة 38، وذلك من ركلة جزاء، وذلك بعد خطأ داخل منطقة الجزاء ارتكبه لوكاس فاسكيز على مُدافع بيلباو إينيجو مارتينيز، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء سددها جارسيا.

وقلص ريال مدريد النتيجة عبر بنزيما بهدف جاء في الدقيقة 73 من اللقاء، وذلك بعد هجمة رائعة قادها البديل فيدي فالفيردي، الذي لعب كرة داخل منطقة الجزاء، مهدها كاسيميرو لبنزيما برأسه، أسكنها الشباك، لتُصبح النتيجة تقدم الفريق الباسكي بهدفين لهدف.
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