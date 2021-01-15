لانهياره جزئيًا... إخلاء منزل من قاطنيه في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج إنهيار جزئي بمنزل مكون من طابقين بناحية الجزازرة بمركز المراغة شمالي الإقليم، دون حدوث إصابات بشرية.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من إدارة الحماية المدنية مفادها حدوث إنهيار جزئي بمنزل مكون من طابقين بناحية الجزازرة دائرة المركز.
وبالانتقال والفحص تبين إنهيار بالجزء الخلفي لمنزل ملك "جملات ش ع"، ٤٢ عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة ٩٠ متر، مأهول بالسكان، دون حدوث إصابات بشرية.
تم إخلاء المنزل من قاطنيه ووضع كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
تبلغ لقسم شرطة ثانً سوهاج، بإنهيار جزء من حائط بمنزل مكون من طابقين بمنطقة نجع ابو شجرة بمحافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج يفيد بورود إشارة من إدارة الحماية المدنية مفاده إنهيار جزء من حائط لمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، بمنطقة نجع ابو شجرة دائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين أنه منزل على مساحة ٤٨ متر، ملك المدعو "عبدالله. ع. ا"، ٣٦ عامًا، جزار، وبسؤاله قرر إنهيار الحائط لقدم المنزل وتهالكه.
تم عمل كردون أمني وفرض الخدمات الأمنية اللازمة الملاحظة الحالة بالمنطقة.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.