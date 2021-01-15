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منوعات

بسبب كرهه الضوضاء .. رجل يحيط منزله بـ 11 مطبا صناعيا .. صور

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يكره البعض منا الضوضاء فيقوم بإغلاق نوافذ منزله طيلة الوقت أو تشغيل أغاني لتهدئة أعصابه، أو القيام بأي شيء قد يتمكن من خلاله تقليل حدة الضوضاء أو الشوشرة عليها . 

حسب ما ورد في صحيفة "ذا ستار" فإن رجل إندونيسي بالغ من العمر41 عاما، قام بإحاطة منزله  بـ11 مطبا صناعيا في مسافة 40 مترا حول المنزل ليجبر السيارات على السير بهدوء. 

قدم الرجل الأربعيني اعتذارا رسميا للشرطة الإندونيسية بعد اكتشاف الكارثة التي قام بها فقط ليمنع الضوضاء حول منزل و لكنه برر ذلك أن الضوضاء تصيبه بالتوتر الشديد و يكره الزحام فقرر أن يجعل من بيته محطة للهدوء . 

تداول رواد التواصل الاجتماعي صور للمطبات التي أنشأها الرجل خارج منزله، و تباينت وجهات النظر، حيث رأي بعض الرواد أن التصرف متهور من رجل بالغ، أما البعض الآخر رأى أنها كانت طريقة للتعبير عن شيء يؤذيه بطريقة ملفتة . 
بسبب كرهه الضوضاء .. رجل يحيط منزله بـ 11 مطبا صناعيا .. صور
بسبب كرهه الضوضاء .. رجل يحيط منزله بـ 11 مطبا صناعيا .. صور
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