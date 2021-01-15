مصرع طفلين في واقعتين مختلفتين بسوهاج

لقي طفلين مصرعهما من أبناء مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج ، في واقعتين متفرقتين، حيث فارق أحدهما الحياة غرقًا والأخر لسقوطه من الطابق الثاني بمنزله.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول طفلين جثتي هامدتين في عمر الثلاث سنوات، أحدهما لقي مصرعه غرقًا والأخر إثر سقوطه من علو.





وبالانتقال والفحص تبين مصرع كلًا من:"ارميم م ا"، ٣ سنوات، تقيم بناحية الخلافية، سقطت أثناء لهوها أمام المنزل بمسقى مائي يجاور منزلها، والطفل"عثمان ف م"، ٣ سنوات، ويقيم بناحية بني عيش، إنزلقت قدماه أثناء لهوه أعلى سلم منزله بالطابق الثاني.





حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







