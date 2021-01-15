مصرع طفلين في واقعتين مختلفتين بسوهاج

لقي طفلين مصرعهما من أبناء مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، في واقعتين متفرقتين، حيث فارق أحدهما الحياة غرقًا والأخر لسقوطه من الطابق الثاني بمنزله.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول طفلين جثتي هامدتين في عمر الثلاث سنوات، أحدهما لقي مصرعه غرقًا والأخر إثر سقوطه من علو.
وبالانتقال والفحص تبين مصرع كلًا من:"ارميم م ا"، ٣ سنوات، تقيم بناحية الخلافية، سقطت أثناء لهوها أمام المنزل بمسقى مائي يجاور منزلها، والطفل"عثمان ف م"، ٣ سنوات، ويقيم بناحية بني عيش، إنزلقت قدماه أثناء لهوه أعلى سلم منزله بالطابق الثاني.
حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
لقي طفل مصرعه غرقًا إثر سقوطه في مسقى مائي أثناء لهوه أمام منزله بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول " سيف يوسف"، عامين، ويقيم بناحية الشيخ مكرم دائرة المركز، جثة هامدة إدعاء غرق.
وبالإنتقال والفحص وسؤال والده المدعو "يوسف. ع. ز"، 33 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية،
قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل إنزلقت قدماه وسقط داخل مسقى مائي ما نتج عنه غرقه ووفاته، ولم يتهم أحدًا في ذلك.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.