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حوادث

إصابة خمسة أشخاص في تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص في سوهاج

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:15 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أصيب خمسة أشخاص إثر حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص على الطريق الفرعي بناحية القنابرة بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع حادث على الطريق الفرعي بالقنابرة دائرة المركز ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو "أحمد ع أ"، ٣٩ عامًا، سائق، ويقيم بناحية الساحل القبلي دائرة مركز البلينا، احتلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة ميكروباص قيادة المدعو "علي أ ر"، ٣٣ عامًا، سائق، ويقيم بناحية أولاد نصير، ما أدى إلى إصابتهما وإصابة كلًا من:"عطيات ه ع"، ٦٢ عامًا، ربة منزل، و"ريما ي أ"، ٢١ عامًا، ربة منزل، ويقيمان بناحية نجع النجار، و"أبو بكري أ م"، ٥٤ عامًا، مدرس، ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج، مصابين باشتباه كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


مصرع طالب وإصابة أخر إثر إصطدام سيارة نقل بمقطورة بهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية، على الطريق الزراعي الشرقي بمركز دارالسلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "أحمد.ع.س"، ١٦ عامًا، جثة هامدة، و"مصطفى.ص.ح"، ١٦ عامًا، مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ويقيمان بقرية الجلايلة، إدعاء حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل بمقطورة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو "محمد.ح.ر"، ٤٥ عامًا، ويقيم بكفر الزيات بمحافظة الغربية، اختلت عجلة القيادة بيده ما نتج عنه اصطدامه بالدراجة البخارية قيادة المُصاب.

وبسؤال قائد السيارة والدراجة البخارية وعم المتوفي قرروا بمضمون ما تقدم، وتم نفي الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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