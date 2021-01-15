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أخبار العالم

بايدن: نحن في أزمة اقتصادية وصحية يعاني منها الملايين.. وطرحت خطة لمكافحة كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تشهد أزمة صحية ممثلة في تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن تلك الأزمة أسفرت عن أزمة اقتصادية يعاني منها الملايين. 

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي: "طرحت خطة من مرحلتين للإغاثة والتعافي من أزمة جائحة كورونا".

وتابع: "حزمة المساعدات التي أقرت من الحزبين كانت أساسية ولكنها كانت مجرد بداية وعلينا أن نتصرف الآن، فهناك 18 مليون يعتمدون على إعانة البطالة". 

واستطرد الرئيس الأمريكي المنتخب: " ليس من الصعب ملاحظة أننا في خضم أزمة اقتصادية ونحن بحاجة للتصرف وبشكل فوري".
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