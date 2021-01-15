ضبط سائق بحوزته 7.5 دقيق بلدى قبل بيعه فى السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط قائد سيارة ، بمحافظة الغربية بحوزته (7,5 طن " دقيق بلدى" ) مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق قام بتجميعه بدون وجه حق ، تمهيدًا لبيعه بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .





وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.