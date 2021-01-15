النرجيلة ولحمة الرأس والأحشاء.. ضبط 220 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج

تمكن ضباط شرطة التموين بسوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن من ضبط صاحب محل جزارة ومالك فرش لبيع اللحوم بالمحافظة، لعرضهم وحيازتهم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط كلًا من:"مرزوق غ م"، 20 عامًا، صاحب محل جزارة، ويقيم دائرة مركز سوهاج؛ لحيازة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وحيازة كمية من النرجيله مخالفًا بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد، وتم 120 كجم و8 نرجيله.
و"منتصر ع س"، 19 عامًا، صاحب فرش لبيع اللحوم، ويقيم دائرة مركز سوهاج؛ لحيازة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 100 كجم لحوم رأس وأحشاء.
حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
تمكن ضباط شرطة التموين بسوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن بالمحافظة من ضبط ٢٥٠ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين بمركز جرجا.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط "عبدالله. م.ع"، ٢٢ عامًا، يقيم بمركز أخميم، صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم؛ لحيازته ٢٥٠ كجم "كبده وفراخ" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.