شاهد .. سمكة قرش ضخمة تهاجم سائحا و تقضم فخذه بأستراليا

افترست سمكة قرش من النوع الأبيض رجل بالغ من العمر 44 عاما في نهر سوان بأستراليا أثناء سباحته في هجوم نادر من نوعه و تم نقله لتلقي العلاج في المستشفى .





حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن سمكة القرش قامت بافتراس الرجل الأربعيني و قضمت قطعه من فخذه و لحسن حظه تمكن من دفع نفسه في المياه للاقتراب من الشاطئ .





قالت التقارير الطبية، أن الرجل تعرضت لحادث مميت من قبل ذلك القرش، و تبين من التشخيص الأولى لحالة الرجل عقب وصوله إلى المستشفى و دخوله غرفة العمليات.





أوضح الطبيب أن فخذ المريض كاد أن ينخلع من مكانه بسبب العنف الشديد الذي تعرض له عن طريق ذلك القرش، و يقول أن العضة كانت مميتة و لحسن الحظ تمكن الرجل من إنقاذ نفسه.





يروي المسئولين عن البيئة في ذلك المكان أن وجود سمكة قرش بيضاء في ذلك المكان يعتبر حدث فريد من نوعه فإن آخر سمكة قرش كانت في نفس المكان كانت في ستينات القرن الماضي.