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فن

أحمد العوضي لـ جمهوره: سيف الخديوي راجل حمله على التخين والرفيع .. شاهد

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:42 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شارك  الفنان أحمد العوضى جمهورة بـ صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وعلق العوضى على الصورة قائلا "  سيف الخديوي راجل حمله علي التخين والرفيع .. نمرته تعلم جواك وبراك فوقيك وتحتيك
اللي مالوش كبير ". 


يشار إلى أن الفنان أحمد العوضي، سيخوص دراما رمضان 2021 بمسلسل "الخديوي"، والذي سبق وأشار إليه عبر حسابه على "انستجرام".

يذكر أن آخر ظهور لـ أحمد العوضي، كان فى مسلسل "شديد الخطورة" بطولة كل من أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، ناهد رشدي، أحمد صيام.

وتدور أحداث المسلسل حول العمل بقضايا الهاكرز وما يصدر منهم من مخاطر على الأمن القومي، وتجنيدهم لتدمير مؤسسات الدولة.
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