أحمد العوضي لـ جمهوره: سيف الخديوي راجل حمله على التخين والرفيع .. شاهد

يشار إلى أن الفنان أحمد العوضي، سيخوص دراما رمضان 2021 بمسلسل "الخديوي"، والذي سبق وأشار إليه عبر حسابه على "انستجرام".

يذكر أن آخر ظهور لـ أحمد العوضي، كان فى مسلسل "شديد الخطورة" بطولة كل من أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، ناهد رشدي، أحمد صيام.



