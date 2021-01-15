أمريكا... احتجاز أكثر من 100 شخص بسبب أحداث الكونجرس

أعلن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، أن المكتب احتجز أكثر من 100 مشارك في أعمال الشغب منذ أسبوع في واشنطن، وتعرّف على أكثر من 200 منتهك محتمل.





وقال راي في إحاطة إعلامية: "لقد احتجزنا مع شركائنا أكثر من 100 شخص الذين شاركوا في الأعمال الإجرامية الأسبوع الماضي – اقتحام مبنى الكابيتول".





وأضاف: "منذ 6 يناير تعرفنا على أكثر من 200 شخص. نحن نعرف من أنتم. إذا أتيتم إلى هناك سيتمكن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي من إيجادكم"





الأربعاء، 6 يناير الجاري، اقتحمت حشود من أنصار ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.



