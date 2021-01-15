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سيارات

بالأسعار والمواصفات .. بيجو 3008 الشكل الجديد موديل 2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:00 ص
بيجو 3008
بيجو 3008
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صبري طلبة
واصل الأسد الفرنسي بيجو تألقه عبر الإصدار الجديد كليا 3008 موديل 2021، والذي يعد واحد من اقوى النماذج المنضمة حديثا إلى وحوش فئة الـSVU، وشملت لمسات الصانع الفرنسي العديد من القدرات الفنية و التقنية.

تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي للعجلات، بينما زودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تستطيع بيجو 3008 موديل 2021 أن تتسارع من نقطة الانطلاق 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية فقط، و يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6 لترات، وذلك عند قطعها لمسافات تقدر بـ 100 كم.

تمتعت النسخة بيجو 3008 موديل 2021 بحزمة متطورة من وسائل الحماية والسلامة والتي تشمل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وبرنامج ESP الخاص بالتوازن، و برنامج ABA الخاص بدعم الفرامل، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالإضافة إلى نظام HAC الداعم لتجاوز المرتفعات، و خاصية مراقبة ضغط الإطارات، و مستشعرات ركن أمامية وخلفية، مدعومة كاميرا خلفية وذلك لسهولة اصطفاف السيارة.
 
تضمنت أيضا باقة أخرى من التجهيزات الداخلية مثل مقود حركة مزود بأنظمة التحكم والرفاهية، و رز تفعيل وإيقاف المحرك، و مكيف هواء أوتوماتيكي، و مثبت سرعة، و فرامل يد كهربائية، بينما تتوسط مقصورة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية بلغ قياسها 8 بوصة، وذلك لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، و عدد 6 مكبرات صوتية

وجاءت الفئات الأعلى تجهيزا متضمنة حزمة أخرى من الكماليات والتي تشمل، فتحة سقف بانوراما، وإمكانية التحكم في مقعد السائق كهربائيا مدعوم بوظائف الرفاهية، و كاميرا أمامية وخلفية، وشاشة داخلية قياس  بوصة، بالإضافة إلى جنوط رياضية 19 بوصة لفئة .GT Pack

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة بيجو 3008 موديل 2021 الشكل الجديد

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  / ACTIVE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 509.990 جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  / ALLURE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 559.990 جنيه
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل  / GT 2021 محرك 1600 سي سي بسعر  634.990  جنيه
الفئة الرابعة أوتوماتيك  موديل / GT RED INTERIOR 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 639.990 جنيه.
الفئة الخامسة أوتوماتيك  موديل / GT PACK 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 684.990 جنيه.
الفئة السادسة أوتوماتيك موديل GT PACK RED INTERIOR 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 689.990 جنيه.





بيجو 3008 موديل 2020 - مفاجأة اخر الفيديو السعر - YouTube



بالصور.. أسعار ومواصفات "بيجو 3008" موديل 2020 في مصر | مصراوى

صدى البلد: أسعار ومواصفات بيجو peugeot 3008 بعد التخفيض .. صور


أسعار ومواصفات سيارات «بيجو 3008» موديل 2021 (صور) - جريدة المال
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