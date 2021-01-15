تبدأ من 188 ألفا .. بروتون ساجا في المرتبة الثانية كأرخص سيارة أوتوماتيك زيرو في مصر

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صبري طلبه





حصلت بروتون ساجا 2021 على باقة من وسائل الأمان والسلامة، والتي تضمنت منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل.



زودت بروتون ساجا 2021 بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1300 سي سي، قادر على انتاج قوة 94 حصان، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن/متر، متصل نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال، والأخر أوتوماتيكي الأداء ذات 4 سرعات.



و بهذه الامكانيات يمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 14.5 ثانية، بينما بلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.7 لتر، عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.



ويبلغ سعر السيارة بروتون ساجا موديل 2021

الفئة الأولى مانيوال موديل / STANDARD 2021محرك 1300 سي سي بسعر 166.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل / STANDARD 2021محرك 1300 سي سي بسعر188.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 / محرك 1300 سي سي بسعر 202.900 جنيه.















عززت العلامة التجارية الماليزية بروتون من تواجدهعززت العلامة التجارية الماليزية بروتون من تواجدها داخل السوق العالمي والمصري للسيارات، وذلك عبر العديد من الاصدارات المختلفة مثل نوذجها الشبابي "جين 2" و "برسونا"، ولعل من أبرز هذه الاصدارات هي السيارة بروتون ساجا بإطلالة 2021، والتي جاءت بحزمة من التجهيزات الداخلية، وأيضا بتصميم خارجي ينتمى إلى فئة السيدان.حصلت بروتون ساجا 2021 على باقة من وسائل الأمان والسلامة، والتي تضمنت منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل.زودت بروتون ساجا 2021 بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1300 سي سي، قادر على انتاج قوة 94 حصان، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن/متر، متصل نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال، والأخر أوتوماتيكي الأداء ذات 4 سرعات.و بهذه الامكانيات يمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 14.5 ثانية، بينما بلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.7 لتر، عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.ويبلغ سعر السيارة بروتون ساجا موديل 2021الفئة الأولى مانيوال موديل / STANDARD 2021محرك 1300 سي سي بسعر 166.900 جنيه.الفئة الثانية أوتوماتيك موديل / STANDARD 2021محرك 1300 سي سي بسعر188.900 جنيه.