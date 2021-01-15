خليها في العربية .. 5 أشياء ضرورية تنقذك من مخاطر الشتاء

تتعد عناصر الحماية التي نلجأ لها في الأوقات الحرجة و تشمل، شاحن الهاتف الجوال، و العجلة البديلة "الاستبن"، و المثلث الضوئي العاكس، و الكوريك، و مفتاح الصواميل.



