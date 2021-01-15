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سيارات

خليها في العربية .. 5 أشياء ضرورية تنقذك من مخاطر الشتاء

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:01 ص
فصل الشتاء
فصل الشتاء
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صبري طلبة
نعلم جميعا أن فصل الشتاء ذو طبيعة مناخية خاصة، ربما تكون ممتعة إلى حد كبير عن البعض، وربما تكون قاسية على البعض الاخر، ولكن عندما يتعلق الأمر بقيادة السيارات، فلا بد أن نتواصل سويا لأفضل الحلول لمواجهة هذا الفصل وبإحترافية شديدة وذلك لكي نتجنب مشكلات عديدة من الممكن حدوثها.

وفي سياق ذلك يستعرض موقع "صدى البلد" الاخباري أبرز النصائح، وقائمة لـ5 أشياء هامة لابد أن تكون داخل سيارتك في فصل الشتاء.

1- منفاخ الهواء الكهربائي
إذا تعرض اطار سيارتك إلى حالة من انخفاض مستوى الهواء بداخله، فأنت في هذا الموقف تحتاج إلى جهاز إعادة تعبئة الهواء أو المنفاخ الكهربائي، وذلك لكي تنقذ الأمر سريعًا ثم التوجه لإلي أحد مراكز إصلاح الإطارات.

2-  معطف من الصوف
ربما تحتاج إلى تدفئة زائدة بسبب انخفاض درجات الحرارة، وفي هذه الحالة فلابد من تواجد معطف صوفي ثقيل، لتتمتع بقدر كافي من التدفئة، و لكي تنطلق نحو رحلتك و أنت في كامل توازنك.

3- كشاف طوارئ
من الضروري أيضا أن يصاحب رحلتك كشاف طوارئ، فربما تتعطل سيارتك داخل منطقة مظلمة، و تكون في حاجة إلى مصدر ضوء متنقل لفحص السيارة.

4- عناصر الأمان اللازمة
 تتعد عناصر الحماية التي نلجأ لها في الأوقات الحرجة و تشمل، شاحن الهاتف الجوال، و العجلة البديلة "الاستبن"، و المثلث الضوئي العاكس، و الكوريك، و مفتاح الصواميل.

5-  مظلة الأمطار
ربما تريد أن تتنقل من مكان إلى اخر و أنت خارج السيارة، ولكن في حالة سقوط الأمطار ستكون هذه المظلة هي وسيلة الحماية المناسبة، والتي ستجعلك تتنقل بحرية دون القلق من مؤثرات مياه الأمطار، و ستعود إلى سيارتك بكامل أناقتك.
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