تعرف على قدرات وحش أودي الجديد RS Q3 SPORTBACK موديل 2021

كشفت شركة أودي العالمية عن استعدادها لإطلاق سيارتها RS Q3 SPORTBACK في أسواق الشرق الأوسط، وتعد تلك النسخة أحد وحوش فئة الـSUV كوبيه، و التي تحمل معها تصميما انسيابي من الناحية الخلفية، و مواصفات فنية اخرى عالية الأداء.
تستمد اودي RS Q3 SPORTBACK قوتها من محرك TFSI مكون من 5 أسطوانات، سعة 2500 سي سي، بقوة 400 حصان، و عزم أقصى للدورن يصل إلى 480 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء S ترونيك سباعي السرعات، معتمدا على نظام QUATTRO للدفع الرباعي.
وبفضل هذه القدرات يمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع تجعلها تنطلق من نقطة السكون حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال مدة زمنية قدرها 4.5 ثانية فقط، و تقدر سرعتها القصوى بـ 250 كيلو متر في الساعة.
ترتكز اودي RS Q3 SPORTBACK على عجلات رياضية بلغ قياسها 20 بوصة أو عجلات 21 بوصة كتجهيز اختياري، كلاهما مدعوم بجنوط رياضية فاخرة باللون الأسود، و بتصميم هندسي مميز مكون من 10 أضلاع ، كما يمكن رؤية علبة المكابح من خلال تلك الأضلاع.
حصلت مقدمة السيارة على مصابيح أكثر عدوانية تعمل بتقنية LED، و منظومة شبكات أمامية عريضة بتصميم خلية النحل تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و مرايات جانبية كهربائية باللون الأسود يتخللها شرائط ضوئية.
تستمد اودي RS Q3 SPORTBACK قوتها من محرك TFSI مكون من 5 أسطوانات، سعة 2500 سي سي، بقوة 400 حصان، و عزم أقصى للدورن يصل إلى 480 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء S ترونيك سباعي السرعات، معتمدا على نظام QUATTRO للدفع الرباعي.
وبفضل هذه القدرات يمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع تجعلها تنطلق من نقطة السكون حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال مدة زمنية قدرها 4.5 ثانية فقط، و تقدر سرعتها القصوى بـ 250 كيلو متر في الساعة.
ترتكز اودي RS Q3 SPORTBACK على عجلات رياضية بلغ قياسها 20 بوصة أو عجلات 21 بوصة كتجهيز اختياري، كلاهما مدعوم بجنوط رياضية فاخرة باللون الأسود، و بتصميم هندسي مميز مكون من 10 أضلاع ، كما يمكن رؤية علبة المكابح من خلال تلك الأضلاع.
حصلت مقدمة السيارة على مصابيح أكثر عدوانية تعمل بتقنية LED، و منظومة شبكات أمامية عريضة بتصميم خلية النحل تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و مرايات جانبية كهربائية باللون الأسود يتخللها شرائط ضوئية.
بينما تمتعت الناحية الخلفية بمنظومة عادم ثنائية، بالاضافة إلى عواكس ليلية، ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و زجاج خلفي معتم مزود بـ سبويلر رياضي أنيق.