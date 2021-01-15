تعرف على قدرات وحش أودي الجديد RS Q3 SPORTBACK موديل 2021

بينما تمتعت الناحية الخلفية بمنظومة عادم ثنائية، بالاضافة إلى عواكس ليلية، ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و زجاج خلفي معتم مزود بـ سبويلر رياضي أنيق.















































