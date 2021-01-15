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تعليم

الأحد .. دورة حول إدارة الوقت بـ"تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان"

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:00 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
أعلن  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان،عن  مجموعة من البرامج التدريبية لشهر يناير 2021 تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 

وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس، وبعضها داخل مركز دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، حيث إنه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.

ومن هذه الدورات دورة حول إدارة الوقت والاجتماعات، وذلك يومي الأحد والاثنين 17-18 يناير في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

وذلك في إطار السعي إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسي له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة. 
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