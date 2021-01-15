مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الجمعة، 15 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي: