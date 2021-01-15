مي سليم تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها ... شاهد

نشرت الفنانة مي سليم صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتى : زى القمر - مشاء الله - ربنا يحفظك.

ويعرض حاليا للنجمة مى سليم مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.



