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فن

أخبار الفن .. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة شقراء .. واقتراب انتهاء تصوير مسلسل ضربة معلم

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:01 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة تجمعها بصديقتها الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للهضبة عمرو دياب، يظهر فيها بصحبة فتاة شقراء داخل احد الفنادق، لتثير الصورة تساؤلات الكثيرين حول هُوية تلك الفتاة وعلاقتها به.
علم «صدى البلد» أن فريق عمل مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب، يستعد للانتهاء من تصوير أخر مشاهد المسلسل بعد يومين.

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