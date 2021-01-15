السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه السودان وبايدن يعلن عن خطة اقتصادية لمكافحة كورونا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تسجل 1022 إصابة جديدة بكورونا.. و59 وفاة

السعودية: حل التوترات الإقليمية يكمن في إيران

الكويت.. أكثر من 20 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

جنوب السودان تعرض الوساطة بين الخرطوم وأديس أبابا

ميركل تدعو إلى تشديد القيود لاحتواء كورونا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب عن التطلع لمواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في مختلف الملفات محل الاهتمام المتبادل وذلك تعزيزا للروابط الأزلية بين البلدين ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.





وأكد السيسي خلال لقائه عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، أن "موقف مصر تجاه السودان الشقيق ينبع من الترابط التاريخي الذي يجمع شعبي وادي النيل وهو "الموقف الذي لم ولن يتغير تحت أي ظرف وطالما مثل نهجا ثابتا للسياسة المصرية على مدار الزمن".





وذكرت "الأنباء" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 59 حالة وفاة و1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 760 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121072 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الراي" عن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان قوله إن المملكة تدين بشدة سلوك إيران في المنطقة، مشددا على أن طهران هي من يتعين عليها اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات الإقليمية.





وأكد بن فرحان، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أنه شرح خلال محادثات جرت بينهما في موسكو "أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية المستمرة واعتداءاتها المتتالية على أمن واستقرار المنطقة ونشاطها الذي يعزز فقط الدمار والخراب والذي لا يسهم أبدا في التنمية وتوفير سبل الرخاء لا لمواطني إيران ولا لمواطني المملكة".





وذكرت "الجريدة" أن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، أكد أن عدد مَن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد تعدى الـ20 ألف شخص، لافتًا إلى أنه بعد أخذ الجرعة الثانية سيكون هناك تقرير يفيد بحصول الشخص على اللقاح يصله عبر رسالة نصية.





وأشارت "الوطن" إلى أن دولة جنوب السودان عرضت القيام بوساطة بين الخرطوم وأديس أبابا لحل الأزمة الحدودية الحالية، حيث أكد الرئيس سلفاكير ميارديت أنه مستعد للتوسط بين السودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لقضية الحدود وفق الحدود الدولية المعروفة، حفاظًا على العلاقات الأخوية بين البلدين وحفظ السلام في الإقليم.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت تشديد القيود في شكل ملحوظ في ألمانيا في مواجهة وباء كورونا، وطلبت اجتماعًا للسلطات الأسبوع المقبل.



