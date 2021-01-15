العراق يشدد الإجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية

أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، مساء الخميس، أن الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية شملت نشر قواتٍ وتكثيفَ التواجد الأمني.





وأضاف الصحاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الحكومة العراقية تواصل التحقيق بخصوص استهداف البعثات الدبلوماسية.





ولفت إلى أن هناك تنسيقا على مستوىً دبلوماسي واجتماعاتٍ مع سفراء للإعراب عن موقف العراق والتزاِمه بضرورة بقاء البعثات الدبلوماسية آمنة.



