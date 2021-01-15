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أخبار العالم

العراق يشدد الإجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، مساء الخميس، أن الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية شملت نشر قواتٍ وتكثيفَ التواجد الأمني.

وأضاف الصحاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الحكومة العراقية تواصل التحقيق بخصوص استهداف البعثات الدبلوماسية.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا على مستوىً دبلوماسي واجتماعاتٍ مع سفراء للإعراب عن موقف العراق والتزاِمه بضرورة بقاء البعثات الدبلوماسية آمنة.

وغالبًا ما تشهد العاصمة العراقية عمليات إطلاق صواريخ الكاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء، ما يحرج الحكومة ويظهرها بمظهر العاجز عن السيطرة على الأمن وتفلت تلك الفصائل الموالية لإيران، في حين تتهم واشنطن مسلحين مدعومين من إيران بشن تلك الهجمات الصاروخية من حين لآخر على المنشآت الأميركية.
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