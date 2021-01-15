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منوعات

لأول مرة.. رصد نادر لطائر الفلروب الأحمر في مصر.. تعرف عليه

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:55 ص
طائر الفلروب الاحمر
طائر الفلروب الاحمر في مصر
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أماني إبراهيم
رصدت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، ظهور نادر الطائر الفلروب الأحمر في مصر، وذلك في 7 يناير الجاري، حيث ظهر الطائر ضمن إطار العد الشتوي الذي تقوم به الجمعية في جنوب مصر بالتعاون الفني مع قسم إيكولوجيا السلوك الحيواني بجامعة فاخنينجين.

ووفقا لما نشره الحساب الرسمي للجمعية، رُصد طائر الفلروب الأحمر وأكد تعريفه دكتور شريف بهاء الدين، ليُسَجَّل بذلك أول رصد مدعوم بصور لهذا الطائر في مصر.  

وطائر الفلروب الأحمر يعد واحدا من الطيور الخواضة الصغيرة، ومعروف عنه أنه يتكاثر في سهول القطب الشمالي الجليدية بالقرب من أمريكا الشمالية وأوراسيا، ويستم بخواص على عكس معظم الخواضات، حيث يهاجر الفلروب الأحمر ويقطع مسافات طويلة ليُشتي في مياه المحيط، لدرجة أن رؤيته تندر على البر.

وتتميز إناث هذا الطائر أثناء موسم التزاوج، بلون ريشها المائل إلى الحمرة بينما يكون لون ريش الذكور قانِيًا بعض الشيء، أما خارج موسم التزاوج، يكون الريش لونه رمادي فاتح على الظهر وأبيض من عند الرقبة تمامًا مثل الطائر الموجود في مصر الآن. 

تم التوثيق والرصد بواسطة خالد النوبي، محمد عزت ومحمد وكري، وكتب حساب الجمعية: "سعداء جدًا بهذا الرصد النادر لطائر الفلروب الأحمر الذي نرحب به في مصر ونتمنى له إقامة آمنة.. ونشجع المهتمين بالطيور ومحبيها في كل مكان مشاركتنا العد الشتوي للطيور المائية هذه السنة لنتمكن من جمع أكبر قدر ممكن من البيانات لاستخدامها في فهم تغيُّرات أعداد الطيور ومدى تواجدها بالمناطق المختلفة".
لأول مرة.. رصد نادر لطائر الفلروب الأحمر في مصر.. تعرف عليه
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