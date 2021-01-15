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رياضة

أخبار الرياضة.. بيراميدز يقدم عرضا مغريا لـ فرجاني.. حقيقة انضمام خربين لـ الزمالك

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة خلال الساعات الماضية نعرضها لكم: 


أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين ان مسئولي نادي الزمالك قدموا عرضهم الأخير للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق لتجديد تعاقده في الفترة المقبلة.


كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب انضمام عمر خربين نجم الهلال السعودي السابق لـ فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية .


كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن موقف بديل مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك حال رحيل الأخير. 


نفى المستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، ما ذكره رئيس نادى سانت إتيان الفرنسى بشأن طلب أحد الأشخاص الذين تفاوض معهم لشراء مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عمولات لإتمام الصفقة.

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علق زين الدين زيدان المدير الفني لـ فريق ريال مدريد على فشل الفريق  في بلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد هزيمته من أتلتيكو بيلباو في المباراة التي جمعت الفريقين على  ملعب لا روز اليدا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة السوبر الإسباني.


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