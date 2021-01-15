كوريا الجنوبية تمدد تحذير السفر بسبب كورونا حتى 15 فبراير المقبل

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تمديد توصيتها بعدم السفر إلى الخارج، لمدة شهر إضافي في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.





وأفادت وزارة الخارجية في سول - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - بأن التدبير المقرر سريانه حتى 15 فبراير المقبل يحث المواطنين على إلغاء أو تأجيل رحلاتهم المخطط لها إلى الخارج. وكان من المفترض انتهاء الإجراء الحالي غدا السبت بعد استمراره لمدة شهر.





وذكرت الوزارة أنها مددت فترة التوصية، في الوقت الذي تواصل فيه العديد من الدول حول العالم فرض قيود دخول على القادمين من الخارج، ووسط استمرار توقف العديد من رحلات الطيران الدولي.



