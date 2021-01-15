بالدولار.. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها





وتألقت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل وذو أكمام طويلة باللون التركواز واتسم التصميم بشق من جانب كشفت عن ساقيها بالإضافة إلى أنه مصنوع من القماش اللامع بالكامل.





وحمل فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها توقيع Sol Angelann، فيما بلغ سعره 3800 دولار أمريكي.





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وانتعلت سيرين عبد النور حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي متناسق مع إطلالتها، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمت على البساطة وعدم المبالغة.





أما من الناحية الجمالية،فاعتمدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا ومميزا مرتكزا على الألوان الهادئة.



