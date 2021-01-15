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محمد جاد يوضح شروط إعارات السيدات لعام 2021 /2022 بالتربية والتعليم

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:28 ص
الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد
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إسراء صبري
قال الإعلامي محمد جاد، إن وزارة التربية والتعليم فتحت بالأمس باب التقدم إلى الإعارات  الخاص بعام 2021/2020.

وأضاف "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، التقديم متاح حتى نهاية شهر فبراير القادم، منوها إلى ان وزارة التربية والتعليم شددت على أن يحصل من كل متقدم للإعارة الرسم المقرر بالشؤون المالية بموجب إيصال يحصل بخزانة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى جانب تقديم شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تثبت صلاحية المتقدم للسفر للخارج وأنه خالي من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة.

وفيما يخص السيدات، أوضح أن الإعارة تشترط عدم اصطحاب الأطفال خلال فترة الإعارة.
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