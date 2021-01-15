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أخبار العالم

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 92 مليون حالة

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أفادت إحصائية لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأن عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا حول العالم بلغ 92.26 مليون حالة إصابة مسجلة، فيما فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس نحو مليون و980378 حالة.

وأشارت إحصائية "رويترز" إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الأكثر تضررًا من الجائحة من حيث عدد الإصابات، بنحو 23 مليون إصابة، تليها الهند بأكثر من 10 ملايين إصابة، ثم البرازيل بأكثر من 8 ملايين إصابة.

ووصل خبراء من منظمة الصحة العالمية، أمس، إلى مدينة ووهلن البؤرة الأولى لتفشي كورونا في الصين، وذلك لإجراء تحقيق بشأن مصدر فيروس كورونا.

وخضع فريق خبراء العالمية – وفقا لشبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - لاختبارات مسحات الحلق والأجسام المضادة في المطار فور وصولهم، كما سيخضعون لإجراءات الحجر الصحي ذات الصلة المطلوبة بموجب تدابير مكافحة الأوبئة في الصين قبل إجراء عملهم الميداني.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت في وقت سابق أن خبراء من منظمة الصحة العالمية يبدأون زيارة ميدانية إلى الصين، الخميس؛ لإجراء تعاون علمي مشترك مع العلماء الصينيين حول تعقب مصدر فيروس كورونا، فيما لم تقدم اللجنة مزيدا من التفاصيل حول برنامج عمل فريق المنظمة.
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