إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 92 مليون حالة

أفادت إحصائية لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأن عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا حول العالم بلغ 92.26 مليون حالة إصابة مسجلة، فيما فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس نحو مليون و980378 حالة.





وأشارت إحصائية "رويترز" إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.





وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الأكثر تضررًا من الجائحة من حيث عدد الإصابات، بنحو 23 مليون إصابة، تليها الهند بأكثر من 10 ملايين إصابة، ثم البرازيل بأكثر من 8 ملايين إصابة.



