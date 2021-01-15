ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس حي الأسمرات يعرض تفاصيل إنجازات حملة "طرق الأبواب" بالمدينة.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:52 ص
حملات مكافحة الإدمان
حملات مكافحة الإدمان
Advertisements
نورهان رأفت
علق المهندس حسن غندور ، رئيس حي الأسمرات ، على حملات برامج التوعية ضد الأدمان بالحي ، بأن حملات "طرق الأبواب" لوزارة التضامن الاجتماعي ، الخاصة بعلاج مدمني المخدرات ، تمت على مستوى عالي من النظام ، الذي لم يكن متوقعا ، موضحا أن الحملة وفرت بالكامل العلاج لأفراد ، في حوالي 10 ألاف أسرة  .

وأضاف المهندس حسن الغندور ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن البرنامج العلاجي يشمل 15 يوما كمرحلة أولى للعلاج ، ومن ثم 3 أشهر علاجا متواصل ، و3 أشهر أخرين للتعافي ، متابعا : " نشكر المجهود المتواصل في الساعات من الخامسة وحتى التاسعة مساء وبصدر رحب في استقبال المواطنين " .

وأشار إلى أن الحملة تضمن السرية ، وفي حالة رغبة المدمن في زيارة العيادات مساء ، وهو أمر متاح له ، معقبا : هناك أساليب وأنشطة في قصر الثقافة ، تنشأ الوعي بكيفية إنشاء الجيل الجديد ، ولم نكن نتخيل ، هذا التقدم ، في مجال مكافحة الإدمان .

ولفت إلى أن المريض يتم نقله من "الأسمرات" إلى معسكر العلاج ، وفي حالة أن يكون الشخص الراغب في التعافي من الأدمان ، رب أسرة ، فإن الحملة تكفل له رعاية أسرته ، حتى التعافي .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مكافحة الإدمان: تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية.. فيديو

طرق الأبواب| تكثيف حملات توعية الأهالى بـ الاسمرات بخطورة تعاطي المخدرات..شاهد

برلماني: دمج المتعافين من الإدمان بإقامة مشروعات لهم يمنحهم أملاً في الحياة

الاكتشاف المبكر للتعاطي.. 500 أسرة تستفيد من حملة طرق الأبواب

الأمين العام للصحة النفسية لـ «صدى البلد»: علاج الإدمان ليس إجباريا.. مدخنو السجائر والشيشة مدمنون.. وهكذا نفعل مع المدمنين المصابين بـ كورونا

شاهد.. ماذا فعل صندوق مكافحة الإدمان في حي الأسمرات؟

ترشيحاتنا

عمر ربيع ياسين يكشف بديل مصطفى محمد في الزمالك

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور

قمة نارية بين أهلي جدة والهلال في الدوري السعودي.. الليلة

في حاجة غلط ... خالد بيومي يعلق على وداع ريال مدريد لـ كأس السوبر الإسباني

حدث ليلا.. ظهور نادر لـ أحمد عز في جنازة الراحل صفوت الشريف.. تفاصيل جديدة عن لقاء السيسي والوفد السوداني.. قطع المياه ببعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

مدحت شلبي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وإنبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور