رئيس حي الأسمرات يعرض تفاصيل إنجازات حملة "طرق الأبواب" بالمدينة.. فيديو

علق المهندس حسن غندور ، رئيس حي الأسمرات ، على حملات برامج التوعية ضد الأدمان بالحي ، بأن حملات "طرق الأبواب" لوزارة التضامن الاجتماعي ، الخاصة بعلاج مدمني المخدرات ، تمت على مستوى عالي من النظام ، الذي لم يكن متوقعا ، موضحا أن الحملة وفرت بالكامل العلاج لأفراد ، في حوالي 10 ألاف أسرة .





وأضاف المهندس حسن الغندور ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن البرنامج العلاجي يشمل 15 يوما كمرحلة أولى للعلاج ، ومن ثم 3 أشهر علاجا متواصل ، و3 أشهر أخرين للتعافي ، متابعا : " نشكر المجهود المتواصل في الساعات من الخامسة وحتى التاسعة مساء وبصدر رحب في استقبال المواطنين " .





وأشار إلى أن الحملة تضمن السرية ، وفي حالة رغبة المدمن في زيارة العيادات مساء ، وهو أمر متاح له ، معقبا : هناك أساليب وأنشطة في قصر الثقافة ، تنشأ الوعي بكيفية إنشاء الجيل الجديد ، ولم نكن نتخيل ، هذا التقدم ، في مجال مكافحة الإدمان .





ولفت إلى أن المريض يتم نقله من "الأسمرات" إلى معسكر العلاج ، وفي حالة أن يكون الشخص الراغب في التعافي من الأدمان ، رب أسرة ، فإن الحملة تكفل له رعاية أسرته ، حتى التعافي .



