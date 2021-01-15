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مرأة

دراسة جديدة تصدم المتعافين من كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:31 ص
دراسة جديدة تصدم
دراسة جديدة تصدم المتعافيين من كورونا
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اسماء محمد
يعد فيروس كورونا من أخطر الامراض التى انتشرت خلال الفترة الاخيرة خاصة بعد تمكنه من التحور مما يجعله ينتشر بشكل أوسع وأكبر وللتمكن من مواجهته بشكل صحيح وانقاذ البشر منه، يجرى العلماء فى مختلف المجالات المتعلقة بصحة الانسان وعلم الفيروسات دراسات عديدة لفهم طبيعة هذا المرض بشكل أكبر مما يساهم في ايجاد حلول فعالة فى تخفيض نسب الاصابات به أو منعها تماما وانتاج ادوية ذات فاعلية أكبر.

وكشفت دراسة في المملكة المتحدة " أن الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا COVID-19 يمتلكون بعض المناعة ضد المرض تستمر لعدة أشهر ، ومع ذلك لا يزال خطر الإصابة مرة أخرى بالفيروس وانتقال العدوى ممكنا للمتعافيين مما يشكل صدمة للبعض لأنه كان هناك اعتقاد منتشر مؤخرا أن من اصيب بالفيروس مرة لايتعرض للإصابة به مرة اخرى، ولكنه جرس انذار يؤكد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية لفيروس كورونا حتى بعد الشفاء منه.

ووفقا لما نقلته sky news أكد التقرير الصادر عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن المناعة الطبيعية ضد فيروس كورونا التاجي لدى المصابين به تستمرعلى الأقل لمدة 5 شهور . 

هذا لا ينفي فكرة تقوية مناعة المرضى بعد الاصابة من فيروس كورونا ضد خطر الإصابة مرة أخرى منخفض بـ COVID-19، وكشفت نفس الدراسة أن احتمال الاصابة مرة اخرى بالفيروس انخفض عند 44 شخصًا من أصل 6614 فرد، وأظهرت النتائج أن الأجسام المضادة التى ينتجها الجسم حال الاصابة بـ فيروس كورونا المستجد توفر حماية بنسبة83٪ ضد الإصابة مرة أخرى بالمرض. 

قال الخبراء إن بعض حالات التعرض للفيروس قد يعزز المناعة الحالية لدى الانسان ، لكن المراجعة العامة تظل أن التطعيم خيار أفضل من المناعة الطبيعية فيما يتعلق بالتغلب على وباء كورونا بشكل عام.

يسعى العالم بأكمله لمواجهة فيروس كورونا بعدة طرق منها انتاج اللقاحات التى تساعد فى الوقاية من المرض ، واجراء المزيد من الدراسات لمعرفة الاسباب الحقيقة للمرض، ومايفعله داخل جسم الانسان حال الاصابة به ، وسر نجاة بعض المرضى منه ووفاة البعض الأخرى ، واحتمالية الاصابة به مرة اخرى بعد الشفاء منه.



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