دراسة جديدة تصدم المتعافين من كورونا





وكشفت دراسة في المملكة المتحدة " أن الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا COVID-19 يمتلكون بعض المناعة ضد المرض تستمر لعدة أشهر ، ومع ذلك لا يزال خطر الإصابة مرة أخرى بالفيروس وانتقال العدوى ممكنا للمتعافيين مما يشكل صدمة للبعض لأنه كان هناك اعتقاد منتشر مؤخرا أن من اصيب بالفيروس مرة لايتعرض للإصابة به مرة اخرى، ولكنه جرس انذار يؤكد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية لفيروس كورونا حتى بعد الشفاء منه.





ووفقا لما نقلته sky news أكد التقرير الصادر عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن المناعة الطبيعية ضد فيروس كورونا التاجي لدى المصابين به تستمر على الأقل لمدة 5 شهور . لمدة 5 شهور .





هذا لا ينفي فكرة تقوية مناعة المرضى بعد الاصابة من فيروس كورونا ضد خطر الإصابة مرة أخرى منخفض بـ COVID-19 ، وكشفت نفس الدراسة أن احتمال الاصابة مرة اخرى بالفيروس انخفض عند 44 شخصًا من أصل 6614 فرد، وأظهرت النتائج أن الأجسام المضادة التى ينتجها الجسم حال الاصابة بـ فيروس كورونا المستجد توفر حماية بنسبة83٪ ضد الإصابة مرة أخرى بالمرض.



