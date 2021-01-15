الصحة العالمية تبدأ تحقيقها في الصين لمعرفة أصول كورونا.. مخاوف من انفجار الأزمة بين السودان وإثيوبيا.. ونائب ترامب يتعهد بضمان انتقال السلطة بأمان إلى بايدن.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

- الإمارات تقطع شوطًا كبيرًا في طريق التعافي من فيروس كورونا

- لا بديل للسودان وإثيوبيا عن التفاوض لحل الأزمات العالقة بينهما

- مايك بنس: بايدن وهاريس سيؤديان اليمين الدستورية بطريقة تتماشى مع تاريخنا

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على جائحة فيروس كورونا في الإمارات وزيارة بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان لمعرفة أصل الفيروس، بالإضافة إلى الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا، والأزمة السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.





وذكرت صحيفة البيان في افتتاحياتها بعنوان "طريق التعافي" أن القيادة الإماراتية تولي عناية خاصة واستثنائية لتعميم اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد؛ وتترجم ذلك من خلال التوجيه بتوفير تلك اللقاحات للجميع، مواطنين ومقيمين، وكذلك عبر المتابعة الحثيثة واليومية لسير عمليات إيصال اللقاحات إلى المراكز المختصة، ومتابعة مستويات الإنجاز اليومي في هذا المضمار، إلى جانب الحرص على رصد أهم المستجدات العلمية الخاصة بإيجاد وسائل وأدوات للوقاية والعلاج.





وقالت إنه وبفضل هذه الرعاية والعناية تمكنت الإمارات من قطع شوط مهم في السيطرة على الوباء، الذي تسببت به الجائحة العالمية، واحتلت المركز الثاني عالميًا في سباق التطعيم، وهذا يعكس تلك الجهود المقدرة والمشكورة لفرق العمل، التي أنيط بها تنفيذ توجيهات القيادة، كما جاء ذلك ترجمة لثقة أهل الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بالمؤسسات المعنية، وبالإجراءات الحكومية في هذا الصدد، مؤكدة أن رسالة القيادة للمجتمع كان لها الدور الحاسم في الاستجابة الكبيرة لدعوات التطعيم والحصول على اللقاح.





من جانبها، ذكرت صحيفة الإمارات اليوم، أن فريق يضم خبراء من منظمة الصحة العالمية وصل إلى ووهان، أمس، للتحقيق في منشأ فيروس كورونا المستجد المتسبب بجائحة كورونا، بعد أكثر من عام على ظهوره، علمًا بأن اثنين من أعضاء الفريق لم يتمكنا من صعود الطائرة في سنغافورة، بعدما أثبتت الفحوص أنهما يحملان أجسامًا مضادة للفيروس، فيما توصلت دراسة بريطانية أجريت إلى أن من أصيبوا بـكورونا يتمتعون على الأرجح بمناعة من المرض لمدة خمسة أشهر على الأقل.





وكان في استقبال الفريق الدولي إلى ووهان، المكون من 13 خبيرًا مكلفين المهمة التي تأخرت كثيرًا، مسؤولون صينيون يرتدون ملابس واقية، أخذوا عينات لأعضاء الفريق من مسحات للحلق لدى الوصول، ونقلوا بسرعة إلى فندق، حيث يتعين عليهم تمضية أسبوعين في الحجر قبل مباشرة العمل.





ورصد الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر 2019، وتسارع انتشاره في أنحاء العالم موديًا بما يقرب من مليوني شخص حتى الآن، وأصاب عشرات الملايين، وألحق أضرارًا فادحة بالاقتصاد العالمي.





وتقول منظمة الصحة إن التوصل لمعرفة كيف انتقل الفيروس من الحيوان إلى البشر ضروري لمنع تفشي أوبئة مستقبلًا.





وفي موضوع آخر وتحت عنوان "أهمية منع الانفجار بين السودان وإثيوبيا" ..أكدت صحيفة "الوطن" أنه لا بديل للسودان واثيوبيا عن التفاهم القائم على احترام حقوق كل منهما والدفع باتجاه حلول سياسية سلمية بين دولتين جارتين لهما تاريخ طويل من التعاون والاستقرار والتفاهم والعلاقات بين شعبيهما لتجاوز الخلاف الحدودي بينهما ومنع التوتر من التحول إلى أزمة مفتوحة.





وأضافت الصحيفة: في خلاف حدودي بين الدولتين الجارتين السودان وإثيوبيا، تتزايد المخاوف من تحول الشرر المتطاير إلى حريق كبير يصعب التعامل معه، حيث إن القارة الإفريقية لا تنقصها الأزمات بالنسبة للجارتين ويجب أن يتم وضع حد لما تشهده منطقة "الفشقة" موضع الخلاف والنزاع، وما واكب ذلك من تبادل الاتهامات بإطلاق النار مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، خاصة أن الخلاف يأتي في وقت شديد الحساسية وستكون له انعكاسات سلبية على العديد من الملفات الخلافية الأخرى التي تستوجب أجواء دعم مساعي التفاهم وليس العكس.





وأوضحت الصحيفة أن دولة الإمارات وحرصًا منها على أمن وسلامة واستقرار جميع دول العالم، وموقفها الراسخ المتمثل في ضرورة إيجاد حلول سياسية لجميع الأزمات، دعت السودان وإثيوبيا إلى ضرورة تفادي التصعيد والعودة إلى التهدئة، حيث بينت أهمية تغليب الحكمة واللجوء إلى الحوار العقلاني والتعاون بهدف تجاوز الظرف ومنع التوتر من التحول إلى أزمة مفتوحة بين الدولتين سوف تنعكس على الطموحات التنموية فيهما والجهود المبذولة نحو وضع أفضل وأكثر أمنًا واستقرارًا.





وأكدت "الوطن" في ختام افتتاحيتها أن مصلحة المنطقة وحفظ أمنها واستقرارها يرتبط بشكل كبير بالأوضاع بين السودان وإثيوبيا بما تمثله كل منهما، واليوم فإن أي تطور خارج عن السيطرة قد يؤدي إلى ما لا يواكب تطلعات الشعبين وربما يحتاج كل من البلدين إلى وقت طويل قبل أن تعود العلاقات إلى سابق عهدها، وبالتالي تبدو الحاجة ماسة إلى الاستقرار والتهدئة وتجنب الغرق في الأزمات التي يصعب حلها.





وفي صحيفة "البيان"، تعهد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، باحترام تاريخ الولايات المتحدة وضمان انتقال السلطة بأمان إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعد ثمانية أيام من محاصرة أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونجرس.





وأدلى بنس بالتصريحات قبل إفادة أمنية بمقر الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، وخلال اجتماع مع قوات الحرس الوطني التي تحرس مبنى الكونجرس (الكابيتول). وكان بنس واحدا من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين اضطروا للاختباء خلال هجوم الأسبوع الماضي.





وقال بنس خلال أول ظهور في مناسبة عامة منذ الهجوم "لقد عشنا جميعا ذلك اليوم، السادس من يناير، وكما أوضح الرئيس أمس، نحن ملتزمون بانتقال منظم وتنصيب آمن. الشعب الأمريكي لا يستحق أقل من ذلك".





وقال إن بايدن ونائبته كاملا هاريس سيؤديان اليمين يوم 20 يناير، "بطريقة تتماشى مع تاريخنا وتقاليدنا وبطريقة تشرف الشعب الأمريكي والولايات المتحدة".





وأصبح ترامب، الذي لا يعتزم حضور حفل التنصيب، يوم الأربعاء أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يؤيد مجلس النواب مساءلته مرتين، حيث انضم عشرة من زملائه الجمهوريين إلى الديمقراطيين في المجلس لاتهامه بالتحريض على تمرد في إشارة إلى هجوم الكابيتول.





والتقى بنس بالعشرات من أفراد الحرس خارج مبنى الكابيتول وقدم لهم الشكر على توفير الأمن "في مثل هذا الوقت المهم في حياة شعبنا".