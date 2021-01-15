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في ذكرى مرور 50 عاما على تشييده.. أستاذ اقتصاد: السد العالي أهم إنجاز هندسي في القرن العشرين

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:07 ص
السد العالي
السد العالي
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نورهان رأفت
قال المهندس أشرف كمال ، أستاذ الاقتصاد الزراعي ان السد العالي ، مشروع ضخم وعظيم ، إلتفت حوله جماهير الشعب المصري ، موضحا أن هيئة السدود العالمية اعتبرته أهم إنجاز هندسي في القرن العشرين .

وأضاف المهندس أشرف كمال ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ،فى الذكري ال50 لبناء السد العالي أن السد ساهم في ارتفاع الرقعة الزراعية بمصر ، من 5.5 مليون فدان إلى 8 مليون فدان ، وارتفاع رقعة المحاصيل الزراعية ، وإنتاج الطاقة الكهربائية الضخمة .

وأشار إلى أن مصر قبل السد العالي ، كانت تعاني من الفيضانات ، والتي كانت تهدر العديد من الرقع الزراعية ، والقضاء على الحيوانات .

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة أن مصر وروسيا تحتفلان اليوم الجمعة بمرور 50 عاما علي الافتتاح الرسمي للسد العالي في 15 يناير عام 1971، بمشاركة نيكولاي بودجوردني رئيس هيئة رئاسة المجلس السوفيتي الأعلى.

وأضافت السفارة - في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم - أن السد العالي يعتبر رمزا للصداقة الروسية المصرية المتينة و يظهر انجازاتنا المشتركة .


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