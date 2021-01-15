تجهيز قواعد خرسانية لتركيب محولات كهرباء بغرب الأقصر

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر،ان هندسة كهرباء أرمنت قامت ببناء وتجهيز قواعد خرسانية بناحية نجع دنقل بمركز أرمنت استعدادا لتركيب عدد ٢ محول كهرباء قدرة ٣٠٠ ك ف أ بدلا من ٢٠٠ ك ف أ .

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وذلك تحت إشراف على الشافعى مدير هندسة كهرباء أرمنت،





واضاف عاشور انه من المقرر ان يتم تركيب المحولات قدرة ٢٠٠ ك ف أ بقرية الرزيقات بحري بدلا من محول الصحارة ومحول أبو شريفة قدرة ١٠٠ ك ف أ.



