روسيا: جاهزون لتزويد مصر بكميات ضخمة من لقاح سبوتنيك لمواجهة كورونا.. الأبرز في نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية الصادرة اليوم الجمعة:
صدى البلد:
السيسي خلال استقبال مجلس السيادة الانتقالي موقف مصر تجاه السودان لن يتغير تحت أي ظرف.
روسيا: جاهزون لتزويد مصر بكميات ضخمة من لقاح سبوتنيك لمواجهة فيروس كورونا.
الأهرام:
مصر للطيران تفرض إجراءات جديدة على المسافرين إلى أمريكا وبريطانيا.
المصري اليوم:
رئيس سيمنز الألمانية: مشروع القطار السريع يوفر 15 ألف فرصة عمل وألفين وظيفة دائمة.
السويد تشعل مجموعة مصر في مونديال اليد.
صدى البلد:
السيسي خلال استقبال مجلس السيادة الانتقالي موقف مصر تجاه السودان لن يتغير تحت أي ظرف.
روسيا: جاهزون لتزويد مصر بكميات ضخمة من لقاح سبوتنيك لمواجهة فيروس كورونا.
الأهرام:
مصر للطيران تفرض إجراءات جديدة على المسافرين إلى أمريكا وبريطانيا.
المصري اليوم:
رئيس سيمنز الألمانية: مشروع القطار السريع يوفر 15 ألف فرصة عمل وألفين وظيفة دائمة.
السويد تشعل مجموعة مصر في مونديال اليد.
اليوم السابع:
الهجرة تطلق معسكر اتكلم عربي للأطفال المصريين ببريطانيا غدا.
التعليم تنتهي اليوم من استكمال مناهج الترم الأول أون لاين.
الشروق:
متحدث الكهرباء: نصل بنسة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% نهاية عام 2021
الوطن:
اليوم ..بدء تدفقات المصريين للأقصر وأسوان ضمن مبادرة شتي في مصر.
الأخبار:
مترو الأنفاق: 11 مكتبا لاستقبال شكاوى المواطنين.
مصراوي:
اليوم..الأوقاف تفتتح 45 مسجدا في المحافظات.
الجمهورية:
الصحة: تسجيل 1022 حالة إيجابية جديد بفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة.
سكاي نيوز عربية:
زلزال قوي يضرب إندونيسيا..سقوط قتلى ومئات المصابين
الهجرة تطلق معسكر اتكلم عربي للأطفال المصريين ببريطانيا غدا.
التعليم تنتهي اليوم من استكمال مناهج الترم الأول أون لاين.
الشروق:
متحدث الكهرباء: نصل بنسة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% نهاية عام 2021
الوطن:
اليوم ..بدء تدفقات المصريين للأقصر وأسوان ضمن مبادرة شتي في مصر.
الأخبار:
مترو الأنفاق: 11 مكتبا لاستقبال شكاوى المواطنين.
مصراوي:
اليوم..الأوقاف تفتتح 45 مسجدا في المحافظات.
الجمهورية:
الصحة: تسجيل 1022 حالة إيجابية جديد بفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة.
سكاي نيوز عربية:
زلزال قوي يضرب إندونيسيا..سقوط قتلى ومئات المصابين