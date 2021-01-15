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روسيا: جاهزون لتزويد مصر بكميات ضخمة من لقاح سبوتنيك لمواجهة كورونا.. الأبرز في نشرة صباح البلد

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:26 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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إسراء صبري
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية الصادرة اليوم الجمعة:

صدى البلد:
السيسي خلال استقبال مجلس السيادة الانتقالي موقف مصر تجاه السودان لن يتغير تحت أي ظرف.
روسيا: جاهزون لتزويد مصر بكميات ضخمة من لقاح سبوتنيك لمواجهة فيروس كورونا.

الأهرام:
مصر للطيران تفرض إجراءات جديدة على المسافرين إلى أمريكا وبريطانيا.

المصري اليوم:
رئيس سيمنز الألمانية: مشروع القطار السريع يوفر 15 ألف فرصة عمل وألفين وظيفة دائمة.
السويد تشعل مجموعة مصر في مونديال اليد.

اليوم السابع:
الهجرة تطلق معسكر اتكلم عربي للأطفال المصريين ببريطانيا غدا.
التعليم تنتهي اليوم من استكمال مناهج الترم الأول أون لاين.

الشروق:
متحدث الكهرباء: نصل بنسة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% نهاية عام 2021

الوطن:
اليوم ..بدء تدفقات المصريين للأقصر وأسوان ضمن مبادرة شتي في مصر.

الأخبار:
مترو الأنفاق: 11 مكتبا لاستقبال شكاوى المواطنين.

مصراوي:
اليوم..الأوقاف تفتتح 45 مسجدا في المحافظات.

الجمهورية:
الصحة: تسجيل 1022 حالة إيجابية جديد بفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة.

سكاي نيوز عربية:
زلزال قوي يضرب إندونيسيا..سقوط قتلى ومئات المصابين
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