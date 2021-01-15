روسيا: جاهزون لتزويد مصر بكميات ضخمة من لقاح سبوتنيك لمواجهة كورونا.. الأبرز في نشرة صباح البلد

اليوم السابع:

الهجرة تطلق معسكر اتكلم عربي للأطفال المصريين ببريطانيا غدا.

التعليم تنتهي اليوم من استكمال مناهج الترم الأول أون لاين.



الشروق:

متحدث الكهرباء: نصل بنسة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% نهاية عام 2021



الوطن:

اليوم ..بدء تدفقات المصريين للأقصر وأسوان ضمن مبادرة شتي في مصر.



الأخبار:

مترو الأنفاق: 11 مكتبا لاستقبال شكاوى المواطنين.



مصراوي:

اليوم..الأوقاف تفتتح 45 مسجدا في المحافظات.



الجمهورية:

الصحة: تسجيل 1022 حالة إيجابية جديد بفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة.



سكاي نيوز عربية:

زلزال قوي يضرب إندونيسيا..سقوط قتلى ومئات المصابين

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية الصادرة اليوم الجمعة:صدى البلد:السيسي خلال استقبال مجلس السيادة الانتقالي موقف مصر تجاه السودان لن يتغير تحت أي ظرف.روسيا: جاهزون لتزويد مصر بكميات ضخمة من لقاح سبوتنيك لمواجهة فيروس كورونا.الأهرام:مصر للطيران تفرض إجراءات جديدة على المسافرين إلى أمريكا وبريطانيا.المصري اليوم:رئيس سيمنز الألمانية: مشروع القطار السريع يوفر 15 ألف فرصة عمل وألفين وظيفة دائمة.السويد تشعل مجموعة مصر في مونديال اليد.