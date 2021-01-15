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أخبار العالم

تضم رادار مضادة للصواريخ.. إسرائيل وسلوفاكيا توقعان صفقة دفاعية بقيمة 182 مليون دولار

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:37 ص
إسرائيل وسلوفاكيا
إسرائيل وسلوفاكيا توقعان صفقة دفاعية بقيمة 182 مليون دولار
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سمر صالح
وافقت حكومة سلوفاكيا، على توصية وزارة الدفاع السلوفاكية بتجهيز 17 من أنظمة الرادار المضادة للصواريخ الإسرائيلية، ويقدر حجم الصفقة، التي قادها قسم "سايبت" بوزارة الجيش الإسرائيلية بأكثر من نصف مليار شيكل (حوالي 150 مليون يورو) وتشمل أنظمة رادار MMR وأنظمة أخرى.
 
وتشمل الاتفاقية كذلك نقل التكنولوجيا والمعرفة من إسرائيل إلى سلوفاكيا ضمن التعاون الصناعي، بما في ذلك دعم الصناعة المحلية، وكجزء من الصفقة، سيتم تصنيع مكونات الرادار بالتعاون مع الصناعات الدفاعية المحلية في سلوفاكيا، بقيادة وزارة الجيش الإسرائيلية.
 
وستسمح أنظمة الرادار الإسرائيلية بالاندماج مع أنظمة دفاع الناتو، حيث تم دمج أنظمة مماثلة في السنوات الأخيرة في أنظمة القيادة والتحكم في البلدان الأخرى داخل حلف الناتو.
 
وعبر وزير الجيش بيني جانتس عن ارتياحه للصفقة، قائلًا "كما قلت لنظيري السلوفاكي في حديثنا، فإن صناعة الدفاع الإسرائيلية في طليعة التكنولوجيا العالمية، وتوفر كفاءة عملياتية وعسكرية لا مثيل لها".
 
وأضاف جانتس، "سيستمر نظام الدفاع تحت قيادتي في العمل وتعزيز الصفقات وتطوير التكنولوجيا التي هي جزء من المفهوم الأمني إسرائيل، ولا تقل أهمية في هذا الوقت كجزء من نضالنا ضد الجائحة الاقتصادية، في تطوير المرونة الاقتصادية الإسرائيلية".
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