إمبراطورة البلوظة| سيدة جامعية تحيي تراث أجدادها في الجمالية.. فيديو

عرض برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن "أمنة حسن" الشهيرة بـ "إمبراطور البلوظة" بالجمالية ، وهو الاسم الذي أطلقه الأهالي عليها.





ولفت التقرير إلى أن "أمنة حسن" ، عملت في تلك المهنة ، بعد مرض والدها ، وهي حاصلة على بكالوريوس التربية.





وأشارت "أمنه" إلى أنها بدأت في رمضان عام 2019 ، بشارع المعز ، ولقيت اقبال جيد عليها ، وعلى أكلة "البلوظة" .





ولفتت إلى أنها أرادت أن تحيي تراث جدها ووالدها ، الذين كانوا مشهورين بـ تلك الأكلة ، ولم تعد منتشرة في هذه الآونة.





وتبيع "أمنة" في المحال الخاص بها ، الرز باللبن في الفرن ، والمهلبية ، والـ البلوظة بـ الفاكهة والمكسرات .