ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إمبراطورة البلوظة| سيدة جامعية تحيي تراث أجدادها في الجمالية.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:12 ص
أمنة حسن
أمنة حسن
Advertisements
نورهان رأفت
عرض برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن "أمنة حسن" الشهيرة بـ "إمبراطور البلوظة" بالجمالية ، وهو الاسم الذي أطلقه الأهالي عليها.

ولفت التقرير إلى أن "أمنة حسن" ، عملت في تلك المهنة ، بعد مرض والدها ، وهي حاصلة على بكالوريوس التربية.

وأشارت "أمنه" إلى أنها بدأت في رمضان عام 2019 ، بشارع المعز ، ولقيت اقبال جيد عليها ، وعلى أكلة "البلوظة" .

ولفتت إلى أنها أرادت أن تحيي تراث جدها ووالدها ، الذين كانوا مشهورين بـ تلك الأكلة ، ولم تعد منتشرة في هذه الآونة.

وتبيع "أمنة" في المحال الخاص بها ، الرز باللبن في الفرن ، والمهلبية ، والـ البلوظة بـ الفاكهة والمكسرات .
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور