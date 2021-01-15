بعد بداية إجازة منتصف العام .. جامعة عين شمس: نستعد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .. استخدام الاختبارات الإلكترونية .. خروج الطلاب بعد 45 دقيقه من اللجان ..وتطبيق إجراءات احترازية مشددة

صيدلة عين شمس: تقليل أعداد العاملين بالكلية.. واستخدام اختبارات "البابل شيت"

تربية نوعية عين شمس: نعتمد التصحيح الإلكتروني باختبارات الفصل الدراسي الأول

بسبب كورونا .. آداب عين شمس: خروج الطلاب من الاختبارات بعد 45 دقيقة

انتهت العديد من كليات جامعة عين شمس من التعليم عن بعد عبر المنصات التعليمة ورفعها للمقررات الدراسية والاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عقب الأنتهاء من أجازة منتصف الفصل الدراسى الأول وفقًا لقرار مجلس الوزراء بسبب انتشار جائحة كورونا وزيادة منحني الإصابات وذلك حفاظًا علي الطلاب ضد انتشار العدوى بينهم والإلتزام بالتدابير الوقائية.

يرصد موقع صدى البلد شكل الاختبارات بكليات جامعة عين شمس.

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قال الدكتور "خالد أبو شنب " عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس ، أن الكلية قد رفعت كافة المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمة لإستعداد الطلاب لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي كما هو مقرر من مجلس الوزراء

وأوضح " أبو شنب " خلال تصريحات لموقع " صدى البلد " أن الكلية تعتمد علي الاختبارات الإلكترونية " البابل شيت " تسهيلًا علي الطلاب أداء الاختبارات ، لافتًا الى هناك مواد تعتمد على الأختبارات المقالية أيضًا اذا تتطلب الأمر

وأشار عميد الكليه الى أنة لا زيادة بالمقررات الدراسية علي الطلاب ولا إعادة للأجزاء الملغية ، مشددًا علي أستعداد الطلاب ومراجعة المقررات الدراسية بشكل مستمر

وأستطرد ، الى أنه تم تقليل العاملين بالكلية لمواجة فيروس كورونا والحد من أنتشار العدوى بينهم ، مؤكدًا على أهمية التعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية وتوزيع الكماملت والمطهرات الطبية عليهم

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ومن جانبها قالت الدكتورة " حنان كامل " وكيل شئؤن كلية الآداب بجامعة عين شمس ، أن الكلية تعتمد علي إختبارات " البابل شيت " تسهيلًا على الطلاب أداء تلك العملية في ظل الظروف التي نمر بها من إنتشار جائحة الكورونا ، مؤكده ً على الإعتماد علي التصحيح الإلكتروني حفاظًا علي سلامة المصحيحين

وأوضحت " كامل " خلال تصريحات الموقع "صدى البلد " أن الكلية أتاحت خروج الطلاب من لجنة الأختبار بعد 45 دقيقة منعًا لتكدس الطلاب داخل قاعات الإختبارات ، مؤكدهً علي الحفاظ علي التدابير الوقائية أثناء الإختبارات بع الإنتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي

وأشارت وكيل شئؤن كلية الآداب الي أستكمال الإختبارت دون أى زيادة بالمقررات الدراسية ، مشددة على عدم حضور الطلاب في حالة الشعور باى أعراض من عدوى فيروس كورونا

وعلي هذا الصعيد قال الدكتور "أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن الكلية من أولى الكليات التي قد أنتهت من رفع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمة منذ بداية العام الدراسى وليس فقط من بعد قرار مجلس الوزراء ، لافتًا الى أن نهاية الدراسة عن بعد خلال هذا الأسبوع أستعدادًا لإختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

وأوضح " السيد " خلال تصريحات لموقع صدى البلد ، أن الكلية تعتمد بشكل كبير علي الإختبارات الألكترونية الأ في بعض المواد التي تتطلب الإختبارات المقالية ، لافتًا الى أنتهاء الكلية من أداء الإمتحانات العملية قبل إصدار قرار مجلس الوزراء

وأشارعميد الكلية الى إتاحة إمكانية التواصل مع أعضاء هئية التدريس عبر المنصات التعليمة في حالة مواجة الطلاب أى معوقات بالمناهج الدراسية ، مشيرًا الى الإعتماد علي التصحيح الإلكتروني لضمان حقوق الطالب والحفاظ علي سلامة المصحيين